Microsoft veröffentlicht Workaround für langsames Outlook

Microsoft bestätigt Probleme mit Outlook: Dabei kommt es bei Microsoft 365-Nutzern unter Umständen zu einem merklich verlangsamten Start von Outlook, sodass der Startbildschirm länger als gewöhnlich angezeigt wird. Das Problem wird derzeit noch untersucht.

Microsoft verspricht dauerhafte Lösung

Fehlerbeschreibung Manchmal scheint Outlook die gesamte OST-Datei bei allen oder den meisten Startvorgängen zu synchronisieren. Outlook bleibt dann lange Zeit auf dem Startbildschirm hängen, bevor es schließlich geöffnet wird und normal funktioniert.



Eine Untersuchung der Profil- und OST-Dateinamen zeigt, dass keine neuen OST-Dateien erstellt werden (dies würde auch in den Anwendungsereignisprotokollen erscheinen, wenn dies die Ursache wäre). Kunden berichten häufig, dass sich Outlook ohne Verzögerung öffnet, wenn sie das Öffnen abbrechen und es erneut versuchen. Sie stellen auch fest, dass Outlook sich manchmal weigert, überhaupt zu starten, wenn sie in den Flugzeugmodus gewechselt haben, und diese Fehlermeldung ausgibt:



"Microsoft Outlook kann nicht gestartet werden. Das Outlook-Fenster kann nicht geöffnet werden. Der Satz von Ordnern kann nicht geöffnet werden. Der Versuch, sich bei Microsoft Exchange anzumelden, ist fehlgeschlagen."



Eine bekannte Ursache für dieses Symptom ist eine erneute Cache-Wiederholung. Dies ist zu erwarten, wenn der Benutzer ein neues Profil erstellt oder manuell von REST auf MAPI umgeschaltet hat, indem er die gemeinsamen Kalenderverbesserungen deaktiviert hat. Aufgrund von endemischen Problemen beim Lesen des Status von aktivierten Funktionen in MAPI-basierten Anwendungen, die nicht von Office stammen, kann die Ausführung solcher Anwendungen diesen Wechsel jedoch unerwartet erzwingen.

Nutzer meldeten dabei schon vor einigen Wochen das Phänomen: Outlook benötigt beim Starten mehr Zeit, ist insgesamt langsamer und bleibt am Startbildschirm hängen. Dahintersteckt ein Synchronisations-Fehler.Das Outlook-Team sucht derzeit nach dem Auslöser und nach einer dauerhaften Lösung für dieses Problem. Es tritt auf, wenn Outlook Probleme hat, den "Standard"-Status des Cache zu bestimmen, wobei Outlook und Nicht-Office-MAPI-Anwendungen wie MFCMAPI zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.Anfang der Woche hat Microsoft nun ein Support-Dokument zu dem bekannten Problem aktualisiert und eine Übergangslösung veröffentlicht. Betroffene können laut dem Microsoft-Team die Gruppenrichtlinieneinstellung ändern oder alternativ den REST-Status explizit in den Outlook-Kontoeinstellungen angeben. Wer ungern Änderungen an den Einstellungen vornimmt, sollte besser auf eine dauerhafte Lösung von Microsoft warten und den langsamen Start von Outlook in Kauf nehmen.Ein Update wird es dazu geben, nur wann, ist bisher nicht bekannt. Ansonsten findet man die Vorgehensweise für die Übergangslösung in dem neuen Support-Dokument