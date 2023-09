Microsoft arbeitet an einer neuen Version des "Übersetzer für Outlook". War dieser bisher nur in den klassischen Anwendungen für Windows und Mac integriert, sollen Nutzer zeitnah auch im neuen Outlook (für Web) gezielt oder automatisch Übersetzungen vornehmen können.

Laut aktualisierter Microsoft 365-Roadmap (via Neowin ) sollen "moderne Übersetzungen in Outlook on the Web" noch im September 2023 eingeführt werden. Dabei scheinen sich die Redmonder an der klassischen Übersetzer-Funktion der Outlook-Desktop-Apps zu bedienen, die somit zeitnah in die Web-Oberfläche übernommen werden soll.Aktuell ermöglicht Outlook im Web bereits, bei erkannter Fremdsprache, die passende E-Mail in Gänze in die eigene Landessprache zu übersetzen. Die Übersetzung von ausgewählten Textpassagen oder einzelnen Wörter ist hingegen nicht möglich. Diese Funktion ist aktuell den klassischen Desktop-Clients ( Microsoft 365 / Office) für Windows und Mac vorbehalten.Die Verbesserung des nativen Übersetzers kommt gerade zur rechten Zeit. Im Laufe der nächsten Wochen wird der Übergang von den UWP-Apps (Universal Windows Platform) Mail und Kalender hin zur neuen Outlook-App von Microsoft forciert, bevor diese im nächsten Jahr ersetzt werden. Da das sogenannten "Outlook für Windows" als Progressive Web App (PWA) auf "Outlook für Web" basiert, gilt die native Integration des Übersetzers als überfällig.Offen bleibt, ob Microsoft die Ein­stel­lun­gen für Sprache und Übersetzungen aus dem klassischen Outlook übernehmen und im Web sowie im neuen "Outlook für Windows" anbieten oder ob es sich lediglich um einfache Übersetzungen einer fremden in die Landessprache handeln wird. In Zeiten künstlicher Intelligenz könnte der Funktion zudem ein generelles Update nicht schaden.Externe Tools bieten hier mittlerweile umfangreichere Möglichkeiten.Solltet ihr eure E-Mails im Browser verwalten, empfehlen wir euch für Übersetzungen die Erweiterungen von DeepL, die aktuell für Google Chrome und Microsoft Edge zur Verfügung stehen. Native Apps werden zudem auch für Windows, Android, iPhone und Co. angeboten.