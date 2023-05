Microsoft weitet Zwangsöffnung von Outlook-Links in Edge aus

Anfang des Jahres hat Microsoft damit begonnen, unabhängig von einem vom Nutzer eingestellten Standard-Browser alle Links von Outlook und Teams in Edge zu öffnen. Jetzt hat der Konzern ausgeholt und eine FAQ veröffentlicht, die erklären soll, warum das wichtig sei.

Gilt diese Funktion für alle E-Mail-Konten? Derzeit ist die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten in der Edge-Seitenleiste neben Webinhalten anzuzeigen, für Arbeits- und Schulkonten sowie für Microsoft-Konten, wie Outlook, Hotmail, Live und MSN, aktiviert. Wir arbeiten daran, diese Funktion für Konten von Drittanbietern in Outlook, beginnend mit Google Mail, zu aktivieren, um ein einheitliches Erlebnis für Benutzer bei allen E-Mail-Anbietern zu schaffen.

Zusammenfassung Microsoft ändert Verhalten von Outlook und Teams: Links werden in Edge geöffnet

Neue FAQ erklärt, warum das wichtig sei

Ab Build 16.0.16227.20280 verfügbar

Funktion soll auch für Gmail verfügbar sein

Support-Artikel umbenannt, FAQ erweitert

Nutzer können Öffnen von E-Mails im Edge-Bereich verhindern

Symbol der Outlook-App kann aus Seitenleistenbereich entfernt werden

Mit der Änderung, die Microsoft ab Februar an Endverbraucher verteilte, stieß der Konzern viele Nutzer vor den Kopf und sorgte mit dem Zwang zu Edge für Unverständnis . Microsoft erklärte damals, dass man mit der Änderung den Arbeitsablauf verbessern wird, indem das Wechseln zwischen den Aufgaben so weit wie möglich vermieden wird.Diese Funktion ist laut der Dokumentation des Unternehmens ab Outlook Build 16.0.16227.20280 verfügbar. Das Unternehmen hatte dazu einen Support-Artikel mit einer FAQ veröffentlicht, die noch einmal auf das Thema eingeht - mit einer interessanten Neuerung. Seit Kurzem ist da nun zu lesen, dass nicht nur Links, die mit den E-Mail-Providern Outlook, Hotmail, Live und MSN verschickt werden, "umgeleitet" werden. In Zukunft soll das auch Gmail betreffen, heißt es da In der Zwischenzeit hat Microsoft die URL des Support-Artikels aktualisiert, da das Unternehmen auch den Titel des Dokuments geändert hat. Zuvor trug der Artikel den Namen " Bleiben Sie mit Microsoft 365 in Microsoft Edge im Fluss ", der nun in "Outlook-E-Mails öffnen sich neben Weblinks in Microsoft Edge " umbenannt wurde. Der FAQ-Abschnitt wurde zudem um weitere Punkte erweitert. Darin wird unter anderem erklärt, wie Nutzer verhindern können, dass E-Mails automatisch im Edge-Seitenleistenbereich geöffnet werden, oder wie sie das Symbol der Outlook-App aus dem Seitenleistenbereich entfernen können.