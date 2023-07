Microsoft verschiebt Deadline für Abschluss der Activision-Übernahme

Microsoft und Activision verlängern die Frist für ihre geplante 68,7 Milliarden Dollar schwere Fusion bis zum 18. Oktober. Der bisher gesetzte Zeitrahmen war gestern abgelaufen, doch es gibt noch immer Streit mit den zuständigen Behörden.

Neuer Stichtag 18. Oktober 2023

Weiter Probleme mit den Behörden

Zusammenfassung Microsoft und Activision verlängern Übernahmefrist bis 18. Oktober.

Vertragsstrafe in Höhe von 3 Milliarden Dollar bei Nichteinhaltung.

Microsoft und Activision sind optimistisch, Fusion abzuschließen.

Britische Behörden prüfen geänderten Fusionsvertrag.

Anhörung der US-Handelsbehörde FTC am 2. August.

Microsoft und Activision weit vorangekommen in Übernahmeplänen.

Verbleibende regulatorische Bedenken müssen noch geklärt werden.

"Microsoft und Activision Blizzard haben sich gemeinsam darauf geeinigt, die Frist für die Fusionsvereinbarung vom 18. Juli 2023 auf den 18. Oktober 2023 zu verlängern, um zusätzliche Zeit für die Klärung der verbleibenden regulatorischen Bedenken zu haben", so Microsoft in einer Erklärung.Dieser Schritt ist nötig, aber nur formal - die ursprüngliche Vereinbarung sieht nämlich vor, wenn eine der Parteien aus den Plänen aussteigt, oder die Übernahme nicht bis zu einem Stichtag abgeschlossen wird, es eine Vertragsstrafe in Höhe von 3 Milliarden Dollar gibt.Diese Strafe erhöht sich auf 3,5 Milliarden Dollar, wenn die Fusion nicht bis zum 29. August abgeschlossen ist, und auf 4,5 Milliarden Dollar, wenn sie bis zum 15. September nicht vollzogen wird. Gezahlt werden muss aber nur, wenn die Übernahme nicht zustande kommt.In den vergangenen 18 Monaten sind Microsoft und Activision Blizzard zwar schon weit vorangekommen in den Übernahmeplänen, dennoch bleiben Einwände, die abzuklären sind."Microsoft und Activision Blizzard sind nach wie vor optimistisch, dass wir unsere Übernahme über die Ziellinie bringen werden, daher haben wir gemeinsam vereinbart, die Fusionsvereinbarung bis zum 18. Oktober 2023 zu verlängern", schrieb Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter."Während wir in den Vereinigten Staaten aufgrund der jüngsten rechtlichen Entwicklungen technisch abschließen können, gibt uns diese Verlängerung zusätzliche Zeit, um die verbleibenden regulatorischen Bedenken in Großbritannien zu klären."Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hatte die Übernahme im April aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf den Cloud-Gaming-Markt blockiert. Mittlerweile prüft die Behörde einen geänderten Fusionsvertrag . Es ist noch nicht ganz klar, wann diese neue Prüfung abgeschlossen wird. Der nächste wichtige Termin für Microsoft ist auf jeden Fall der 2. August. An diesem Tag soll die Anhörung der US-Handelsbehörde FTC abgeschlossen werden