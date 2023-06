Activision-Übernahme: Microsoft erwägt Rückzug aus Großbritannien

Bisher wurde die geplante Übernahme von Activision Blizzard von nahezu allen Wettbewerbsbehörden genehmigt, darunter Japan und die sogar die Microsoft-kritische EU. Einzige Ausnahme ist Großbritannien - und dort erwägt Microsoft nun quasi die "nukleare" Option.

"Extreme Option" möglich

Zusammenfassung Activision Blizzard-Übernahme genehmigt, nur Großbritannien nicht - Microsoft erwägt "extreme" Option.

CMA verweigert Zustimmung wegen Cloud-Gaming-Dominanz, PC- & Xbox-Exklusivität kein Problem.

Microsoft kritisiert Entscheidung, Berufung läuft.

Microsoft-President Brad Smith will mit Hunt, CMA sprechen & "kreative Wege" finden.

Smith will auch "extreme Option" nicht ausschließen: Rückzug von Activision Blizzard vom britischen Markt.

Microsoft könnte u.a. britische Standorte schließen & Geschäftssitz ins Ausland verlegen.

Vor einigen Wochen hat die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) entschieden, dass sie der Übernahme des Publishers durch den Redmonder Konzern keine Zustimmung geben kann. Als Grund wurde die Microsoft-Dominanz auf dem noch jungen Cloud-Gaming-Markt angegeben - zu einer drohenden Xbox- und PC-Exklusivität von Call of Duty hatte die CMA indes keine Bedenken (mehr).Microsoft kritisiert die Entscheidung erwartungsgemäß heftig und hat erklärt, dass die britische Behörde zahlreiche Fehler gemacht und Missverständnissen aufgesessen ist. Eine Berufung ist bereits im Gange und soll noch im Sommer verhandelt werden.Doch für den Fall, dass die CMA ihre Entscheidung nicht rückgängig macht und alle anderen Wettbewerbsbehörden der Activision Blizzard-Übernahme zustimmen (allen voran die US-amerikanische FTC), stellt Microsoft das Szenario in den Raum, dass sich der Publisher vom britischen Markt zurückziehen könnte.Wie das Wirtschaftsportal Bloomberg berichtet, wird Microsoft-President Brad Smith diese Woche mit dem britischen Schatzkanzler Jeremy Hunt sprechen, um diesem seinen Frust über das Vorgehen der CMA mitzuteilen. Smith will sich außerdem mit Vertretern der Competition and Markets Authority treffen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Insider.Offiziell reist Smith, wie Microsoft bestätigt, nach London, um über das Thema KI und dessen Regulierung zu sprechen. Der hochrangige Manager werde aber auch private Gespräche über andere Themen führen, "einschließlich der vorgeschlagenen Übernahme von Activision Blizzard, da wir uns weiterhin bemühen", so ein Microsoft-Sprecher. Smith will dabei "kreative und konstruktive Wege zu finden, um verbleibende regulatorische Bedenken auszuräumen".Smith kommt dabei nicht nur als freundlicher Bittsteller, er hat wohl auch eine Drohung im Gepäck: Denn laut dem Bericht schließt Smith auch eine "extreme Option" nicht aus, und zwar den Rückzug von Activision Blizzard vom britischen Markt. Wie das aussieht ist offen, denn ein derartiger Rückzug hätte nicht zwangsläufig zur Folge, dass man im Vereinigten Königreich man keine Spiele von Activision Blizzard mehr kaufen könnte - Microsoft könnte aber u. a. britische Standorte schließen und den Geschäftssitz ins Ausland verlegen.