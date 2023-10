Microsoft-Kauf von Activision wird wohl nächste Woche finalisiert

Anfang 2022 hat Microsoft angekündigt, dass man Activision Blizzard übernehmen will. Es folgte ein monate- und jahrelanges Prozedere mit Kartellbehörden, doch nun sieht sich der Redmonder Konzern endgültig am Ziel und beabsichtigt das Geschäft nächste Woche abzuschließen.

Microsoft wird bald die letzte Hürde nehmen

FTC kämpft weiter

Zusammenfassung Microsoft plant Übernahme von Activision Blizzard

Abschluss des Geschäfts für den 13. Oktober geplant

Letzte regulatorische Hürde durch britische Wettbewerbsbehörde CMA

Verkauf des britischen Cloud-Gaming-Geschäfts an Ubisoft Teil des Deals

US-Handelsbehörde FTC hat Berufung gegen Übernahme eingelegt

Entscheidung zur FTC-Berufung wird für Anfang Dezember erwartet

Rund 20 Monate hat es gedauert, bis Microsoft die letzte regulatorische Hürde nehmen konnte, in einer Woche könnte oder dürfte Activision Blizzard endgültig zum Redmonder Konzern gehören. Denn wie The Verge herausfinden konnte, soll das Geschäft am 13. Oktober abgeschlossen werden.Die letzte regulatorische Hürde betrifft die Competition and Markets Authority (CMA). Die britische Wettbewerbsbehörde hat das Geschäft in erster Instanz zwar untersagt, dem daraufhin modifizierten Deal, der einen Verkauf des britischen Cloud-Gaming-Geschäfts an Ubisoft vorsieht, stimmte die CMA aber zu. Das teilte die Behörde zumindest vorläufig mit. Heute läuft eine Frist dazu aus, die finale bzw. formelle Absegnung des Geschäfts durch die CMA wird für nächste Woche erwartet.Überraschungen sind hier zwar nicht zu erwarten, allerdings auch nicht ausgeschlossen. Das ist auch der Grund, warum Microsoft hier keine allzu starren Pläne macht. Microsoft und Activision haben zuletzt die Frist für die Übernahme bis zum 18. Oktober verlängert, mit einem Vollzug in einer Woche würde der Redmonder Konzern diese auch halbwegs komfortabel einhalten.Ganz ohne Fragezeichen wäre die Übernahme aber auch nach dem Vollzug nicht. Denn die US-amerikanische Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat Berufung gegen ihr zuletzt abgeschmettertes Vorgehen gegen Microsoft bzw. die Übernahme von Activision Blizzard eingelegt, hier wird eine Entscheidung für Anfang Dezember erwartet.Theoretisch wäre es möglich, dass Microsoft das Geschäft dann wieder auflösen muss, das wäre für die FTC aber ein nie dagewesener und überaus schwieriger bzw. nahezu unmöglicher Vorgang.