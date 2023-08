Microsoft eröffnet in Großbritannien letzte Runde zu Activision Blizzard

Mitte Juli konnte Microsoft einen Sieg in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard erringen, denn nach zwei Schlappen vor Gericht zog die Handelsbehörde FTC ihren Widerstand gegen den Deal zurück. Damit bleibt nur noch die Berufung in Großbritannien.

UK gegen Microsoft

Zusammenfassung Microsoft erringt US-Sieg bei der Übernahme von Activision Blizzard.

CMA ist die einzige Behörde, die Microsoft die Übernahme noch untersagt.

CMA beanstandet zu große Dominanz auf Cloud-Gaming-Markt.

Microsoft übermittelt aktualisierte Unterlagen an CMA.

Neue Erkenntnisse im Zuge der FTC-Verhandlungen vorgelegt.

Microsoft könnte Cloud-Gaming-Rechte in GB verkaufen.

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) ist die einzige Behörde ihrer Art, die Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard untersagt hat. Konkret beanstandeten die Markthüter auf der Insel im vergangenen April, dass der Redmonder Konzern nach der Übernahme eine zu große Dominanz auf dem Cloud-Gaming-Markt hätte.Nach dem durchaus blamablen Scheitern der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) vor Gericht und auch der nächsthöheren Instanz steht die CMA nun alleine da und es ist kein Geheimnis, dass die beiden Behörden ihr Vorgehen gegen Microsoft eng koordiniert haben.Deshalb schätzen die meisten Branchenkenner die Chancen von Microsoft als hoch ein, bei der Berufung zu einem positiven Ausgang zu kommen - und das, obwohl solche Einsprüche in Großbritannien nur ganz selten von Erfolg gekrönt sind.Wie The Verge berichtet, hat Microsoft nun die aktualisierten Unterlagen an die CMA übermittelt. Darin schreibt der Redmondern Konzern, dass die Behörde die Cloud-Gaming-Deals in Betracht ziehen soll, ebenso wie deren fortlaufende Überwachung durch die EU. Außerdem soll die Competition and Markets Authority den neuen Vertrag mit Sony zur Kenntnis nehmen, in welchem dem PlayStation 5-Hersteller zehn Jahre lang Call of Duty-Games zugesagt wurden.Microsoft hat außerdem neue Erkenntnisse, die im Zuge der FTC-Verhandlungen vorgelegt wurden, übermittelt. Schließlich arbeiten die Redmonder derzeit einen finalen Vorschlag zur Änderung der Übernahmebedingungen aus, dieser sieht vermutlich vor, dass Microsoft die Cloud-Gaming-Rechte in Großbritannien verkauft.