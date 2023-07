Microsofts Activision-Übernahme: Jetzt wackelt britischer Widerstand

Gestern konnte Microsoft einen riesigen Schritt in Richtung der Übernahme von Activision Blizzard machen, denn ein US-Gericht wies die Klage der Handelsbehörde FTC ab und verpasste dieser eine schallende Ohrfeige . Nun kommt auch in Großbritannien wieder Bewegung in die Sache.

CMA wieder gesprächsbereit

Zusammenfassung Microsoft konnte einen großen Schritt in Richtung Übernahme machen.

Klage der FTC wurde gestern abgewiesen

FTC wird wohl den Widerstand aufgeben.

CMA als einzige Behörde weltweit gegen Übernahme.

Microsoft könnte notfalls ohne UK die Übernahme vollziehen.

Einigung zwischen Microsoft und CMA erwartet.

Offiziell ist die Angelegenheit zwar noch nicht vorbei, es wird aber erwartet, dass die Federal Trade Commission (FTC) ihren Widerstand gegen dieses Geschäft aufgeben wird. Denn die gestrige klare Entscheidung von Richterin Jacqueline Scott Corley lässt kaum Zweifel offen, dass sich die FTC auch in nächsthöherer Instanz blamieren könnte oder würde.Damit hängt die Competition and Markets Authority (CMA) in gewisser Weise in der Luft. Denn die britische Marktaufsicht ist die einzige Behörde weltweit, die die Übernahme abgelehnt hat - und es wird immer klarer bzw. wahrscheinlicher, dass die CMA ihr Vorgehen eng an die FTC geknüpft hat - und sich dabei ziemlich sicher war, dass sich die US-Kollegen durchsetzen können.Doch nun steht die CMA quasi alleine im Regen da, denn es bestehen kaum Zweifel, dass Microsoft notfalls an der britischen Blockade vorbei die Übernahme vollziehen könnte. Und das zeigt wohl auch Wirkung, denn es gibt gleich mehrere Berichte, dass die britische Wettbewerbsbehörde ihren kategorischen Widerstand aufgeben dürfte.So schreibt CNBC , dass sich Microsoft und die CMA auf "eine kleine Abspaltung geeinigt" hätten, "um die Bedenken der Aufsichtsbehörde auszuräumen". Was genau hier gemeint ist, lässt sich derzeit nicht sagen, doch auch externe Branchenbeobachter gehen davon aus, dass etwas passieren wird.So sagte etwa der Analyst Franco Granda gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters , dass es derzeit "ganz danach aussieht", als könnten Microsoft und die CMA in den nächsten Wochen eine Einigung erzielen. Die britische Behörde hat konkret einen Teilaspekt der Übernahme abgelehnt, nämlich die drohende Dominanz Microsofts im Bereich von Cloud-Gaming.