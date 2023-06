Microsoft: US-Behörde will Activision-Übernahme per Verfügung stoppen

Microsoft steht bei der geplanten Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard plötzlich vor einer neuen Hürde: Die mächtige US-Han­dels­be­hör­de FTC hat gestern Klage gegen den Deal eingereicht und will eine einstweilige Verfügung gegen diesen erwirken.

Laut der Unterlagen, die bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht wurden, will die Behörde erreichen, dass den beiden Unternehmen der Vollzug der Übernahme vorerst untersagt wird - ungeachtet des langsam aber sicher näher rückenden Stichtages am 18. Juli. Bis zu diesem laufen die bisherigen Verträge zur Vorbereitung der Akquisition.Sollte dieser Tag also verstreichen, ohne dass die Übernahme formal abgeschlossen ist, würden eigentlich alle bisherigen Vereinbarungen zu den Formalitäten des Prozesses und auch der Kaufpreis ihre Gültigkeit verlieren. Allerdings besteht natürlich die Möglichkeit, dass beide Seiten sich auf eine Fristverlängerung einigen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dies nun geschieht - darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass beide Parteien ziemlich gelassen auf den jüngsten Schritt der FTC reagieren.Doch nicht nur das: "Wir begrüßen die Möglichkeit, unseren Fall vor einem Bundesgericht zu präsentieren", sagte Microsoft-Präsident Brad Smith in einer Erklärung. Man nehme an, dass dies letztlich zu einer Beschleunigung des gesamten Genehmigungsverfahrens beitragen wird. Denn parallel läuft die Überprüfung des Deals durch die interne Schiedsgerichtsbarkeit der Handelsbehörde. Seitens der FTC will man durch die Verfügung mehr Zeit für diesen Prozess gewinnen und bei Microsoft ist man überzeugt, dass ein Verfahren vor einem unabhängigen Gericht dazu führt, dass es hier schneller zu Entscheidungen kommt.Der Mega-Deal beschäftigt Wettbewerbsbehörden in diversen Regionen. Für Microsoft als US-Konzern ist die Haltung der FTC das Wichtigste. Aber auch in Europa muss man sich mit den Behörden herumschlagen. Die britische CMA untersagte die Übernahme erst einmal. Dagegen hat Microsoft nicht nur Berufung eingelegt, sondern betreibt auch umfangreiche Lobbyarbeit, um die Entscheidungsträger hier auf seine Seite zu bekommen.