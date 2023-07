Optionale Updates für Windows 10 gestartet - das sind die Änderungen

Microsoft hat für Windows 10 ein optionales und nicht sicherheitsrelevantes Update nachgelegt. Es handelt sich um die Vorschau für den August Patch-Day. Enthalten sind dieses Mal keine neuen Funktionen, sondern nur Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Voll unterstützt wird nur noch Windows 10 v22H2

Jetzt manuell installieren

Highlights KB5028244

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Ihren Computer auswirken kann, wenn Sie ein Spiel spielen. Es können TDR-Fehler (Timeout Detection and Recovery, Erkennung und Wiederherstellung) auftreten.

Dieses Update behebt ein Problem, das bestimmte Anzeige- und Audiogeräte betrifft. Sie fehlen, nachdem Ihr System aus dem Ruhezustand fortgesetzt wurde.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf einige VPN-Clients auswirken kann. Sie stellen möglicherweise keine Verbindung her.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Such-App auswirkt. Es wird im Vollbildmodus geöffnet, blockiert zusätzliche Startmenüaktionen, und Sie können es nicht schließen.

Verbesserungen

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Windows-Benachrichtigungsplattform auswirkt. Es können keine Benachrichtigungen von Anwendungen an Sie gesendet werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf hybrid eingebundene Geräte auswirkt. Sie können sich nicht bei ihnen anmelden, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Dies tritt auf, wenn Sie eine Windows Hello for Business PIN oder biometrische Anmeldeinformationen verwenden. Dieses Problem gilt für eine Cloudvertrauensstellungsbereitstellung.

Dieses Update wirkt sich auf Windows Autopilot-Profile aus. Der Prozess zum Herunterladen der Windows Autopilot-Richtlinie ist resilient. Dies ist hilfreich, wenn eine Netzwerkverbindung möglicherweise nicht vollständig initialisiert ist. Dieses Update erhöht die Wiederholungsversuche, wenn Sie versuchen, das Windows Autopilot-Profil herunterzuladen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Win32- und universelle Windows-Plattform-Apps (UWP) auswirken kann. Sie können geschlossen werden, wenn Geräte in den modernen Standby-Modus wechseln. Modern Standby ist eine Erweiterung des Connected Standby-Energiemodells. Dieses Problem tritt auf, wenn bestimmte Features von Bluetooth Smartphone-Link aktiviert sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Ereignisweiterleitungsabonnements auswirkt. Wenn Sie dem Abonnement einen Ereigniskanal hinzufügen, werden Ereignisse weitergeleitet, die Sie nicht benötigen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das WMI-Repository (Windows-Verwaltungsinstrumentation) auswirkt. Dies führt zu einem Installationsfehler. Das Problem tritt auf, wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird.

Dieses Update wirkt sich auf Druckertreiber im Benutzermodus aus. Sie entladen unerwartet. Dies tritt auf, wenn Sie aus mehreren Druckwarteschlangen auf demselben Druckertreiber drucken.

Dieses Update verbessert die Hinweise für einige Buchstaben der Verdana Pro-Schriftfamilie.

Dieses Update wirkt sich auf Textbearbeitungssteuerelemente in XAML aus. Sie können die Steuerelemente nicht mehr bearbeiten, nachdem sie schreibgeschützt wurden. Dies tritt auf, wenn Sie den neuen Microsoft-Eingabemethoden-Editor für Japanisch, Chinesisch und Koreanisch verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf einen Druckauftrag auswirkt. Ein unerwarteter IPP-Modus (Internet Printing Protocol) kann dazu führen, dass der Druckauftrag plötzlich beendet wird. Dies tritt auf, wenn ein unabhängiger Hardwareanbietertreiber (Independent Hardware Vendor, IHV) vorhanden ist.

Dieses Update behebt einen Deadlock in Internet Protocol Security (IPsec). Wenn Sie Server mit IPsec-Regeln konfigurieren, reagieren diese nicht mehr. Dieses Problem betrifft virtuelle und physische Server.

Dieses Update wirkt sich auf die Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist DriverSiPolicy.p7b aus. Es fügt Treiber hinzu, die durch BYOVD-Angriffe (Bring Your Own Vulnerable Driver) gefährdet sind.

Dieses Update behebt ein Problem, durch das Windows fehlschlägt. Dies tritt auf, wenn Sie BitLocker auf einem Speichermedium mit einer großen Sektorgröße verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf E/A über Server Message Block (SMB) auswirkt. Es kann fehlschlagen, wenn Sie den LZ77+Huffman-Komprimierungsalgorithmus verwenden.

Microsoft hat die Freigabe des optionalen Updates für Windows 10-Version 21H2 gestartet. Andere Windows 10-Versionen werden nur noch im Rahmen des Long-Term Servicing Channel unterstützt. Die neue Buildnummer lautet 19045.3271.Das Update KB5028244 steht ab sofort zur Verfügung und bringt laut Microsoft eine Reihe von Änderungen. Wer möchte, kann das Update ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen.Überarbeitet wurden unter anderem die Windows Autopilot-Profile und der Schutz des Windows Kernels. Behoben wurden zudem Absturz- und Druckerprobleme. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags.Das Update KB5028244 ist ein Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im August dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates allerdings nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten. Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.