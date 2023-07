Microsoft testet neues Update-Stack-Paket für Windows 11

Microsoft hat ein aktualisiertes Update Stack Package für Windows 11 veröffentlicht. Damit startet eine überarbeitete Version des allgemeinen Windows Update-Prozesses für Neuerungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Die Aktualisierung wird zunächst allen Insidern angeboten.

Verbesserte Funktions- und Wartungs-Updates

Update-Stack und Service-Stack

Was genau in der neuen Version geändert wurde, ist allerdings noch nicht bekannt. Microsoft machte dazu auch in der Vergangenheit wenig Angaben. Ausgeliefert wird das Update Stack Package für Windows 11-Nutzer, die sich entweder für den Dev- oder für den Canary-Kanal entschieden haben.Das neue Update-Stack-Package hat die Versionsnummer 1201.2306.21021.0. Änderungen oder grundlegende Neuerungen sind nicht bekannt. Für das Update heißt es nur: "Wir können Verbesserungen der Update-Funktion bereitstellen, bevor der PC ein monatliches oder Feature-Update erhält. Das Update-Stack-Paket wird dazu beitragen, dass Ihr PC mit der höchsten Wahrscheinlichkeit neue Updates erfolgreich und mit der besten und am wenigsten störenden Methode installieren kann."Sobald es durch die Tests gekommen ist, wird die neue Version auch an alle regulären Nutzer verteilt.Diese Arbeiten an der Verbesserung des Update-Prozesses dienen einem reibungslosen Ablauf bei den Funktions- und Wartungs-Updates, sind also im Grunde wie die vorbereiteten "Zuverlässigkeits-Updates", die früher regelmäßig veröffentlicht wurden, um eine nahtlose Update-Erfahrung sicherzustellen. Da Microsoft seit geraumer Zeit die Updates auch am Patch-Day mit neuen Funktionen ausstattet, ist diese Verbesserung nötiger den je, den die Patches sind obligatorisch und sollten daher schnell und zuverlässig in die Verteilung gehen.Updates für Wartungsstapel werden zudem je nach Vorhandensein neuer Probleme oder Sicherheitsrisiken veröffentlicht. In einigen Fällen ist ein bestimmtes Wartungsstapel-Update die Voraussetzung für ein kumulatives Update.Das ist dann der Fall, wenn ein Problem behoben wird, das sich auf die Installation des monatlichen Sicherheitsupdates auswirkt. Der Testlauf des Update-Stack-Package dient der Verbesserung des Update-Prozesses und der Auslieferung von Updates ganz allgemein.Die Update-Stack-Pakete sollen in Zukunft sowohl Download- als auch Installationsprozess weiter verschlanken, auch, um schneller angewendet zu werden.