Viper 8K: Razer baut schnellste Gaming-Maus der Welt mit 8000 Hz

Mit der neuen HyperPolling-Technologie und der Viper 8K Hz stellt Razer die weltweit schnellste Gaming-Maus vor, die mit einer Abtastrate von 8000 Hz arbeitet und eine niedrige Latenz in den Mittelpunkt stellt. Die beidhändig nutzbare Maus ist ab sofort für unter 90 Euro erhältlich.

Erstes Aushängeschild ist die neue Razer Viper 8K Hz

Razer

Seit Jahren werden Gaming-Mäuse mit einer Abtastrate von maximal 1000 Hz angeboten. Während sich alle Hersteller auf steigende DPI-Zahlen konzentriert haben, verbessert Razer jetzt die ebenso wichtige Frequenz, mit der Signale zwischen Mäusen und dem PC aus­ge­tauscht werden. Anstelle der üblichen 1000 Signale pro Sekunde (1000 Hz), erreicht das US-amerikanische Unternehmen mit seiner neuen HyperPolling-Technologie deutlich verbesserte 8000 Hz. Laut eigenen Angaben soll sich somit die Eingabeverzögerung von einst einer Millisekunde auf ein Achtel einer Millisekunde verringern.In der Praxis kommt die neue Technologie erstmals in der Razer Viper 8K Hz zum Einsatz, einer beidseitig nutzbaren, kabelgebundenen Gaming-Maus. Mit ihr verspricht der Hersteller, dass der Mauszeiger eine flüssigere und genauere Positionsdarstellung erreicht und so plötz­li­che Sprünge oder Mikroruckler in der Mausbewegung verhindert. Unter anderem CS:GO- und Dota2-Profi-Spieler wie Tarik "tarik" Celik (Evil Geniuses) und Nikolay "Nikobaby" Ni­ko­lov (Alliance) sprechen - wenn auch werbewirksam - über einen "". Erste unabhängige Tests bleiben abzuwarten.Neben der HyperPolling-Technologie wird die Razer Viper 8K Hz mit der eigenen zweiten Generation optischer Maus-Switches und dem Razer Focus+ Optical-Sensor ausgestattet. Letzterer setzt zusätzlich auf bis zu 20.000 DPI und eine 99,6-prozentige Auf­lö­sungs­ge­nau­ig­keit. Ebenso kommt das von vielen Razer-Mäusen bekannte SpeedFlex-Kabel zum Einsatz, welches über einen Hoch­ge­schwin­dig­keits-USB-Mi­cro­con­trol­ler verbunden wird, um die Viper 8K Hz mit 8000 Hz zu nutzen. Insgesamt bietet die Gaming-Maus acht programmierbare Tasten. Sie wird typischerweise via Razer Chroma RGB beleuchtet, ist ab sofort erhältlich und wird zu einer UVP von 89,99 Euro verkauft.