Betrug: Tausende Balkonkraftwerke können bald die Zulassung verlieren

Leider kann man es wohl nicht anders nennen als "Betrug", was ein You­Tu­ber hier aufgedeckt hat . Den Recherchen zufolge hat Deye in seinen Balkonkraftwerk-Wechselrichtern auf ein sicherheitsrelevantes Relais verzichtet, das für die notwendige Zertifizierung Voraussetzung ist.

Wie schlimm ist das fehlende Relais?

Ist mein Balkonkraftwerk-Wechselrichter betroffen?

Balkonkraftwerke von Anker, Paua und PriWatt Jetzt besonders günstig bei tink!

Zum Angebot

Balkonsolaranlagen bei Media Markt Viele Produkte jetzt reduziert

Zum Angebot

Balkonkraftwerke bei Amazon Jetzt die Angebote entdecken!

Zum Angebot

Zusammenfassung Betrug durch Deye: Wechselrichter ohne sicherheitsrelevantes Relais

Stromabstellung bei Netztrennung notwendig

Netz- & Anlagenschutz mittels Relais

Deye-Wechselrichter ohne Relais, aber Platz für dieses

Stromabstellung funktioniert zwar, aber fehlende Redundanz

VDE-Zertifikat ungültig, Anlagen möglicherweise nicht mehr zugelassen

Aber der Reihe nach: Der Wechselrichter im Balkonkraftwerk wandelt den Gleichstrom aus den Solarzellen in Wechselstrom um und speist diesen netzsynchron ins Stromnetz ein. In den meisten Fällen geschieht das Einspeisen per Schukostecker in eine herkömmliche Steckdose. Zieht man nun den Stecker aus der Wand, muss der Wechselrichter dies erkennen und sofort den Strom abstellen - andernfalls lägen auf dem blanken Stecker schließlich 230 V an.Auch für Netztechniker könnte eine fehlerhafte Abschaltung lebensgefährlich werden. Schließlich könnte so aus einem Haushalt Strom zurück ins Netz fließen, auch wenn der Strom eigentlich abgeschaltet sein sollte.Für diesen Abschaltmechanismus namens Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gibt es in allen netzsynchronen Wechselrichtern einen elektronischen Mechanismus, der den Strom abdreht, sobald keine Netzspannung mehr erkannt wird. Die VDE-Norm VDE-AR-N 4105 schreibt allerdings noch einen zweiten Schutzmechanismus vor, der für eine galvanische Trennung sorgt. Laut Norm soll die Abschaltung nach spätestens 0,2 Sekunden erfolgen.Um die galvanische Trennung kümmert sich ein Relais. Der Balkonkraftwerk-Pionier Holger Laudeley hat mehrere Deye-Wechselrichter zerlegt, in denen allesamt dieses Relais fehlte. Das Perplexe: Auf der Platine ist jeweils sogar ein Platz für das entsprechende Bauteil vorhanden. Womöglich hatte Deye das Relais in jenen Wechselrichtern verbaut, die für die Zertifizierung an Intertek geschickt wurden - und nachträglich weggelassen.Eine plausible Erklärung dafür wäre, dass solche Relais eine Schwachstelle darstellen, gerade wenn ein jahrzehntelanger Betrieb garantiert sein soll. Eine Reparatur der vergossenen Geräte ist quasi nicht möglich. Die stattdessen verbaute Überbrückung hält natürlich ewig.Für die Praxis dürfte es zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen geben. Alle von den genannten YouTubern und anderen Publikationen getesteten Deye-Wechselrichter schalten wohl zuverlässig und unmittelbar den Strom ab, sobald eine Netztrennung erfolgt. Allerdings ist eben nicht auszuschließen, dass weiter Strom eingespeist wird, wenn diese Abschaltautomatik fehlschlägt - und die fehlende Redundanz kann dann in einigen wenigen Fällen gefährlich werden.Nachdem das VDE-Zertifikat für die betroffenen Wechselrichter von Deye mit dem fehlenden NA-Schutz durch galvanische Trennung ungültig ist, ist damit auch keine Meldung im Marktstammdatenregister möglich - und womöglich verlieren bereits gemeldete Anlagen ihre Zulassung. Unsere Kollegen von Nextpit haben die Bundesnetzagentur dazu um ein Statement gebeten. Sobald eine Antwort vorliegt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.Leider ist es nicht so ohne Weiteres möglich, festzustellen, ob der eigene Wechselrichter betroffen ist. Ein Indiz für das Vorhandensein des fraglichen Relais ist allerdings, ob beim Hochfahren des Wechselrichters nach etwa 30 Sekunden bis drei Minuten ein Klicken zu hören ist. Den aktuellen Berichten nach zu urteilen, sind auf jeden Fall zahlreiche Wechselrichter von Deye betroffen, darunter auch das für Balkonkraftwerke extrem beliebte 600-W-Modell SUN600G3, das beispielsweise auch in Balkonkraftwerk-Sets von netto enthalten ist.Was sagt Ihr denn zu dem Thema: Heißer gekocht als gegessen - oder ein echter Skandal?