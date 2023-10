Es ist eine dreiste neue Masche, die auf unvorsichtige Autobesitzer abzielt. Wie die Polizei warnt, heften aktuell Betrüger gefälschte Straf­zettel an Autos in Berlin - darauf ein QR-Code, den die vermeintlichen Falschparker scannen sollen.

Noch scheint sich die Masche regional beschränkt, Ordnungskräfte wollen aber trotzdem eine klare Warnung aussprechen. Wie die Polizei Berlin auf X mitteilt, haben Unbekannte in Marzahn offenbar in den letzten Nächten gefälschte Strafzettel an "zahlreiche" Autos geheftet. Der Zettel suggeriert, dass die Autobesitzer für die Bezahlung der Strafe einen QR-Code scannen müssen."Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Ermittlungen wurden eingeleitet, außerdem sei die Streife im Einsatz, um die betroffenen Straßenzüge abzufahren und die Zettel einzusammeln.Schon ein genauer Blick auf die Mitteilung der Betrüger sollte Betroffene dabei stutzig machen. So beinhaltet der Text auf dem Zettel unter anderem die ungewöhnliche Formulierung: "Mitteilung über Verstöße: Falsches Parken" und schließt mit den Worten "Unterschrift eines Polizisten". Auch eine E-Mail-Adresse aus Baden-Württemberg passt nicht zum Inhalt. Zu guter Letzt stimmt auch die Qualität des Ausschnitts und des verwendeten Papiers in keiner Weise mit amtlichen Mitteilungen dieser Art überein.Für Betrüger sind QR-Codes ein attraktives Mittel, um Opfer zu übervorteilen, da die darin enthaltenen Links nicht unmittelbar einsehbar sind. Dazu kann im aktuellen Fall die Aufregung durch den vermeintlichen Strafzettel kommen, mit dem die Hinterleute hastiges Handeln provozieren wollen. Wie so oft, müssen aber sehr viele Warnzeichen übersehen werden, um auf diese neue Masche hereinzufallen.