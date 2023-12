BatteryHistoryView Download & Installation

Der kostenlose BatteryHistoryView Download liest detaillierte Informationen über die Ladevoränge Ihres Laptop-Akkus aus und zeigt diese übersichtlich an.Beispielsweise erfahren Sie, wie oft der Akku bereits vollständig aufgeladen wurde, wie der Ladezustand zu einem bestimmten Zeitpunkt war und welche Kapazität der Akku noch hat. BatteryHistoryView 1.05 kann diese Daten auch aus der Ferne von anderen Computern auslesen.BatteryHistoryView läuft unter Windows 10 und Windows 11 (32-Bit/64-Bit). Eine Installation ist nicht erforderlich, weshalb sich das Tool auch für die mobile Nutzung auf einem USB-Stick eignet.Standardmäßig hat BatteryHistoryView eine englischsprachige Benutzeroberfläche, auf der Website von Nirsoft finden Sie aber eine deutsche Sprachdatei, welche Sie lediglich in das Progammverzeichnis entpacken müssen.Nach dem Start ruft BatteryHistoryView alle verfügbarendes Laptop-Akkus ab. Diese liest das Tool aus der Datei C:\Windows\System32\sru\SRUDB.dat aus, welche Windows automatisch für Laptops erzeugt. Die gesammelten Daten erscheinen dann in einer übersichtlichen Tabelle, die neben einem Zeitstempel unter anderem noch Angaben zur Zyklusanzahl, ausgelegten Kapazität, voll geladenen Kapazität, dem Ladezustand und dem Ladeprozentsatz enthält.Über die erweiterten Optionen [F9] kann BatteryHistoryView zudem die Akkuwerte aus einer beliebigen anderen SRUDB.dat auslesen oder die Daten pervon einem anderen Computer abfragen. Darüber hinaus kann das Tool über die Kommandozeile bedient werden und Daten in verschiedenen Textformaten ausgeben.In bestimmten Situationen kann der Zugriff auf die SRUDB.dat gesperrt sein. Ist dies der Fall, müssen Sie BatteryHistoryView mit Adminstratorrechten starten.