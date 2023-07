Microsoft Defender-Update in Verteilung: LSA-Schutz funktioniert wieder

Microsoft hat bestätigt, dass ein seit Februar bekannter Defender-Bug in Zusammenhang mit der Gerätesicherheit behoben werden konnte. Bereits vor einigen Wochen war ein Bugfix-Update gestartet. Jetzt hat das Windows-Team die Verteilung und den Fall geschlossen.

Fehlermeldung kommt fälschlicherweise

Was ist der lokale Sicherheitsschutz?

Wichtig: Dieses Problem betrifft nur das "Update für die Antimalware-Plattform Microsoft Defender Antivirus - KB5007651 (Version 1.0.2302.21002)". Alle anderen Windows-Updates, die am 14. März 2023 für betroffene Plattformen veröffentlicht wurden (KB5023706 und KB5023698), verursachen dieses Problem nicht.

Wenn Sie den LSA-Schutz (Local Security Authority) aktiviert haben und Ihr Gerät mindestens einmal neu gestartet haben, können Sie die Warnmeldungen abstellen und alle weiteren Benachrichtigungen ignorieren, die zum Neustart auffordern. Sie können überprüfen, ob der LSA-Schutz aktiviert ist, indem Sie in der Ereignisanzeige nach den hier verfügbaren Informationen suchen. Wichtig: Derzeit empfehlen wir keine andere Abhilfe für dieses Problem. Lösung: Dieses Problem wurde in einem Update für die Antimalware-Plattform Microsoft Defender Antivirus KB5007651 (Version 1.0.2303.27001) behoben. Wenn Sie das Update installieren möchten, bevor es automatisch installiert wird, müssen Sie nach Updates suchen.

Betroffene Plattformen: Client: Windows 11 Version 22H2 und Windows 11 Version 21H2

Windows 11-Nutzer hatten nach einem Update im Februar verschiedene Probleme mit der Gerätesicherung gemeldet. Das Update betraf die Windows Security Platform. Wer das Update bereits angewendet hatte, musste feststellen, dass durch das Update der in Windows Sicherheit / Gerätesicherheit integrierte "Schutz durch lokale Sicherheitsautorität" deaktiviert wurde.Das Wiederrum führte zu Fehlermeldungen, die besagten, dass die Gerätesicherheit nicht gewährleistet ist. Microsoft hatte vor Wochen das Problem bestätigt und eine Entwarnung gegeben, denn diese Fehlermeldung kam nur fälschlicherweise. Ende April wurde ein Update für die Windows Security Platform veröffentlicht, das die Ursache bekämpfen sollte. Seither befand sich das Update für die Antimalware-Plattform Microsoft Defender Antivirus KB5007651 (Version 1.0.2303.27001) in Verteilung.Die lokale Sicherheitsautorität (LSA) authentifiziert, protokolliert und verwaltet alle Informationen im Zusammenhang mit der lokalen Sicherheit eines Systems. Der Fehler betraf alle Windows-11-Plattformen, also alle Editionen von Windows-11-Versionen 22H2 und 21H2.Jetzt hat das Windows-Team im Windows Release Health Dashboard bestätigt, dass das Problem behoben wurde und schreibt: