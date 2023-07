Windows 11 bekommt praktische Kennzeichnung von System-Apps

Microsoft arbeitet konstant an Windows 10 bzw. 11 weiter, daran haben sich Nutzer seit Jahren gewöhnt. Neuerungen kann man in der Regel im Rahmen der Previews ausprobieren, doch es gibt mitunter auch versteckte Features. Dazu zählt eine Kennzeichnung für System-Apps.

Kennzeichnung für System-Apps

Zusammenfassung Versteckte Features: Kennzeichnung für System-Apps im Startmenü.

Nutzer & Enthusiasten entdecken unbekannte Änderungen.

Feature ermöglicht schnelle Erkennung, ob App deinstallierbar ist.

Update "Moments 3" bringt Verbesserungen, Widgets-Board, KI-Features.

Testphase für neues Update läuft.

Previews mit ausführlichen Changelogs.

Bis zur Veröffentlichung des nächsten großen Updates, also Version 23H2, dauert es noch eine ganze Weile, wer schon jetzt wissen will, was ihn erwartet, der greift zu den mittlerweile hinlänglich bekannten Previews. Dazu gibt es auch in der Regel ausführliche Changelogs, in denen man alle Änderungen nachlesen kann.Doch es gibt auch immer wieder Features, die Microsoft nicht erwähnt. Glücklicherweise sehen aber Nutzer und Enthusiasten wie @PhantomOfEarth alias PhantomOcean3 stets genauer hin und können verraten, was Microsoft - bewusst oder unbewusst - verschweigt oder versteckt. In Build 23493, den es gerade im Windows 11 Dev Channel zum Download gibt, ist eine kleine, aber feine Ergänzung des Startmenüs zu finden.PhantomOcean3 konnte das Feature mithilfe von ViVeTool freischalten, das im Startmenü System-Apps als solche anzeigt bzw. kennzeichnet. Dabei erscheint unter dem eigentlichen Namen der App ein graues "System". Das betrifft Anwendungen wie Einstellungen, Explorer, Hilfe, Tipps, Windows-Backup, Windows-Sicherheit und Ähnliches.An dieser Stelle wird sich so mancher fragen, warum man das eigentlich wissen will? Die Erklärung ist einfach (via Deskmodder ): Man kann auf den schnellen Blick erkennen, ob man eine Anwendung deinstallieren kann oder nicht. Das ist dann praktisch, wenn man beispielsweise nach einer Neuinstallation wissen möchte, ob man eine App wegbekommt oder nicht.Diese kleine, aber feine Neuerung ist Teil des auch Moments 3 genannten Updates für Windows 11. Dieses bringt Verbesserungen für die Taskleiste, das Widgets-Board, die Einstellungen sowie neue KI-Features mit sich und wird gerade getestet.