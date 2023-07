"Windows Update Restored": Updates für Windows 95, 98 und mehr

Auch wer ein großer Freund des Retro-Computings ist, möchte vielleicht nicht unbedingt mit den fehleranfälligsten Windows-Varianten arbeiten. Ein von Microsoft unabhängiges Projekt arbeitet daher daran, die Updates für frühe Versionen bereitzustellen.

Angebot wird ausgebaut

Zusammenfassung Microsoft bietet Updates für alte OS-Versionen nicht mehr an.

Projekt "Windows Update Restored" bietet Abhilfe.

Site im Stil der früheren Windows-Update-Seite.

Unterstützt Windows 95-Systeme, 98, ME, bald auch 2000, XP.

Site ohne SSL/TLS-Verschlüsselung für alte Browser.

Erste Fassung mit Updates für älteste Windows-Systeme bereits verfügbar.

Projekt befindet sich noch im Aufbau.

Microsoft

Nutzer, die sich heute noch Windows 95, 98 oder NT auf einem älteren Computer oder in einer virtuellen Maschine installieren, greifen in der Regel auf die normalen Installationsmedien zurück, die als ISO-Files an diversen Stellen im Internet zu finden sind. Von diesen bekommt man dann aber in der Regel nur die ersten finalen Versionen des jeweiligen Betriebssystems installiert.Später erschienene Updates sind hingegen deutlich schwieriger zu bekommen. Microsoft bietet diese schon sehr lange nicht mehr an. Und auch die einschlägigen Download-Seiten haben hier wenig zu bieten. Das Projekt " Windows Update Restored " will nun für Abhilfe sorgen, berichtet das US-Magazin Ars Technica Das Angebot ist vom Design her im Stil der früheren Windows-Update-Seite Microsofts gehalten. "Jetzt können Sie Ihren guten alten Windows 95-PC wie früher aktualisieren! Mit dieser Website können Sie die Windows Update-Erfahrung der späten 90er bis zu den frühen 2010er-Jahren wieder erleben. Diese Website stellt die Windows Update v3.1-Website (1997) wieder her, und in Zukunft auch Windows Update v4 (2001) und Windows Update v5 (2004). Auf dieser Website können Sie Ihr Windows 95-System, Windows 98 First Edition und Second Edition, Windows ME und in Zukunft Windows 2000 und Windows XP aktualisieren. Auch Server-Versionen werden unterstützt", teilten die Betreiber zum Start mit.Die Website "Windows Update Restored" ist eine leicht modifizierte Version des ursprünglichen Microsoft-Codes. Die Seite selbst verwendet keine SSL- oder TLS-Verschlüsselung, sodass alte Internet Explorer-Versionen weiterhin ohne Änderungen darauf zugreifen können. Aus Kompatibilitäts-Gründen ist es dann aber schwierig, die jeweiligen alten Seiten mit modernen Browsern anzuzeigen. Das Projekt befindet sich aktuell noch im Aufbau, eine erste Fassung mit den Updates der ältesten Windows-Systeme ist allerdings bereits verfügbar.