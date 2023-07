Neues PowerToys-Update mit vielen Änderungen und verbesserter Optik

Microsoft veröffentlicht die PowerToys-Toolsammlung mit einer Reihe interessanter Änderungen. So wurde das Design an Windows 11 angeglichen und ein paar neue Funktionen eingeführt. Das Update ist seit Kurzem verfügbar und auch im WinFuture-Downloadbereich zu finden.

Neues für Fancy Zones

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht PowerToys 0.71 mit Änderungen an Design & Funktionen

Update bringt Unterstützung für Archivvorschau & Registry Preview

FancyZones-Tool erhält neue Funktion & Einstellungs-Reset

Fehlerbehebungen & Stabilitätsverbesserungen

Die neue Versionsnummer lautet 0.71. Es handelt sich um ein großes Update, denn neben der optischen Änderung gibt es jetzt die Unterstützung für die Vorschau von Archiven im Peek-Dienstprogramm über Strg + Leertaste. Zudem kann man Registry Preview als Standardwerkzeug zum Öffnen von .reg-Dateien verwenden.Das FancyZones-Tool startet eine Funktion, durch die mit einem mittleren Klick mehrere Zonen übergreifend umgeschaltet werden können. Die Einstellungen haben eine neue Schaltfläche "Zurücksetzen" erhalten, um die Aktivierungsverknüpfung auf den Standardwert zurückzusetzen. Dazu gibt es eine Reihe weiterer Verbesserungen und natürlich Fehlerbehebungen.Dabei konnte ein Problem behoben werden, das dazu führte, dass PowerToys in eine Endlosschleife geriet und sich nicht nutzen ließ. Ein weiterer Bug betraf die Einstellungen-App, die unter Umständen einfriert und abstürzt. Zudem hat man einen Fehler adressiert, der zum Absturz von PT Run führte.Dazu kommen allgemeine Stabilitätsverbesserungen. Da die letzte Aktualisierung von PowerToys schon etwas her ist, gibt es mit der neuen Version eine Vielzahl an Änderungen. Mehr zu diesen Änderungen findet man bei Github auf der Projektseite von PowerToys. Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.71, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und stellen dazu noch nützliche Hilfen bereit.