Neues Powertoys-Update mit vielen Änderungen unter der Haube

Microsoft hat ein umfangreiches Update für die PowerToys-Tool­samm­lung veröffentlicht. Neu ist unter anderem ein Mauszeiger-High­lighter und ein deutlich verkleinerter Installationsordner. Das Update ist ab sofort verfügbar und bereits im WinFuture-Downloadbereich zu finden.

PowerToys reduziert Installationsgröße erheblich

PowerToys Run Plugin

Tipps zur Toolsammlung

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Verkleinerte Installation, Highlighter, Value Generator, Verbesserungen

Neuer Code-Unterbau, Absturzprobleme und Freezes behoben

PowerToys-Nutzer bekommen ein interessantes Update: Mit Version 0.72 starten nun nicht nur eine Vielzahl an Verbesserungen und neue Optionen, sondern auch ein komplett bereinigter Code-Unterbau.Die neue PowerToys-Version 0.72 reduziert die Installationsgröße erheblich. In den Notizen zur Veröffentlichung heißt es:"Starke Reduzierung des installierten Speicherplatzes von PowerToys, indem die Dienstprogramme denselben Installationspfad verwenden. Im Vergleich zu 0.71 reduziert die 0.72 x64 Version von PowerToys die Größe, die im Bildschirm "Installierte Apps" angezeigt wird, von 1,15 GB auf 785 MB und die Größe in den Eigenschaften des Datei-Explorers für den Installationsordner von 3,10 GB auf 554 MB."Neue Tools oder neue eigenständige Funktionen gibt es mit Version 0.72 nicht. Allerdings startet ein neues PowerToys Run Plugin namens Value Generator. Der Value Generator generiert Hashes und GUID-Werte. Ebenfalls neu ist ein Highlighter als Hervorhebung, die dem Mauszeiger folgen kann.Ansonsten wurden Absturzprobleme bei der Nutzung von PowerRename behoben und Freezes beim Start der Toolsammlung. Dazu kommen allgemeine Stabilitätsverbesserungen. Die Liste der Änderungen ist lang.Mehr dazu findet man bei Github auf der Projektseite von PowerToys. Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.72, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich . Dazu stellen wir noch nützliche Hilfen zum Start von PowerToys bereit.