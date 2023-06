Stromtarife: Erstes Land macht Energie tagsüber billiger als nachts

Vielen dürften die Zeiten noch vertraut sein, in denen Strom nachts billiger zu bekommen war. Das wurde beispielsweise für den Betrieb von Nachtspeicherheizungen genutzt. Zukünftig läuft es aber andersherum, das erste Land macht Strom am Tage billiger.

Wende in der Energiepolitik

Zusammenfassung Indien macht Strom tagsüber billiger

Neue Regelung ab 2024 für industrielle und gewerbliche Stromkunden

2025 auch für private Verbraucher

Anreize für Solarstromnutzung

Nachtstrom wird teurer

Tagestarife 10-20% unter normalem Niveau

Planungen für Kohlekraftwerke gestrichen

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll eine entsprechende Regelung ab dem kommenden Jahr in Indien in Kraft treten. Dann werden industrielle und andere gewerbliche Stromkunden tagsüber weniger für Strom zahlen als nachts. Ein Jahr später soll dies dann auch für die privaten Verbraucher gelten. Eine entsprechende Verordnung hat das indische Energieministerium jetzt vorgestellt.Damit sollen Anreize gesetzt werden, bestimmte Systeme wie beispielsweise Klimaanlagen vor allem dann laufen zu lassen, wenn besonders viel Solarenergie im Netz verfügbar ist. Nachts hingegen, wenn vor allem die ohnehin schon stark ausgelasteten konventionellen Kraftwerke die Versorgung decken müssen, soll der Verbrauch gesenkt werden."Da Solarstrom billiger ist, werden die Tarife während der Sonnenstunden niedriger sein, was dem Verbraucher zugutekommt", sagte Energieminister R. K. Singh. Die Preise sollen dann 10 bis 20 Prozent unter dem normalen Niveau liegen. "In der restlichen Zeit werden Wärme- und Wasserkraft sowie gasbasierte Kapazitäten genutzt, deren Kosten höher sind als die des Solarstroms, was sich im tageszeitabhängigen Tarif widerspiegeln wird."Indien hat kürzlich seine Planungen für den Ausbau der Strominfrastruktur deutlich verändert. Sämtliche Planungen für neue Kohlekraftwerke wurden gestrichen, stattdessen soll die Photovoltaik massiv vorangetrieben werden. Dies geschieht in einer Situation, in der der Stromverbrauch stark wächst. Das liegt einerseits am Wirtschaftswachstum des Landes, aber auch am immer stärkeren Bedarf an Klimaanlagen. Zuletzt kletterten die Temperaturen aufgrund einer massiven Hitzewelle in mehreren Landesteilen wieder in lebensbedrohliche Bereiche, was aufgrund der Klimakrise immer häufiger vorkommen wird.