Realme ist raus: Weitere Smartphone-Marke fällt Nokia zum Opfer

Mit Realme packt nach OnePlus, Oppo und Vivo nun auch die vierte Smartphone-Marke des chinesischen BBK-Konzerns ihre Koffer und verlässt Deutschland - zumindest vorläufig. Wie die Schwesterfirmen beugt man sich damit dem Druck von Nokia

Nokia fordert neues Lizenzabkommen für Patente auf

Zusammenfassung Realme stellt vorläufig Aktivitäten in Deutschland ein.

Grund: Druck von Nokia wegen Patentstreit.

Realme will Support für verkaufte Geräte leisten.

Nokia will Lizenzzahlungen für WLAN-Patente.

Vertrieb von Oppo, OnePlus & Vivo bereits unterbunden.

Realme vor allem in Indien & Europa aktiv.

Aussetzung der Aktivitäten vorläufig.

Realme

Wie die Kollegen von Nextpit auf Anfrage von Realme Deutschland erfuhren, stellt die Marke ihre Aktivitäten in unseren Gefilden vorerst ein. Das Unternehmen stoppt somit den Verkauf aller aktuellen Smartphone-Modelle, will aber weiterhin Support für bereits verkaufte Geräte leisten.WLAN-Technologien Die Aktivitäten von Realme in Deutschland seien in den letzten Wochen abgebremst worden, nachdem man interne Beratungen durchgeführt habe und die Bedrohung von Strafen in Folge der von dem finnischen Netzwerk- und Mobilfunkausrüster Nokia angestrengten Gerichtsverfahren wegen der Verletzung einer Reihe von Patenten weiter besteht, heißt es.Realme möchte seine Vermarktungsaktivitäten in Deutschland erst nach einem für die Marke positiven Ausgang der Auseinandersetzung mit Nokia wieder aufnehmen. Vorläufig will man seine Ausgaben jetzt in andere europäische Märkte lenken, so das Unternehmen laut dem Bericht weiter. Wir dürften also die erst kürzlich vorgestellten neuen Smartphones der Realme 11-Serie vorerst nicht in Deutschland zu Gesicht bekommen.Realme war vor einigen Jahren als eine Art Tochtermarke von Oppo für günstigere Smartphones auch in Europa an den Start gegangen. Das Unternehmen ist vor allem in aufstrebenden Märkten wie Indien aktiv und versucht hier wie dort mit der Xiaomi-Tochter Redmi zu konkurrieren. Hierzulande ist Realme aufgrund begrenzter Ausgaben für das Marketing eher unbekannt.Nokia hatte erst kürzlich auch den Vertrieb von Oppo- und OnePlus-Smartphones im freien Handel für den deutschen Markt mit einer einstweiligen Verfügung unterbinden lassen. Kurze Zeit später kündigte dann Vivo als weitere BBK-Marke eine Aussetzung seiner Aktivitäten in Deutschland an. Hintergrund ist der Patentstreit mit Nokia, bei dem die Finnen Lizenzzahlungen für bestimmte WLAN-Patente durchsetzen wollen, die Oppo & Co aber für überzogen halten.