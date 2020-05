Apple-Watch-Klon für 55 Euro: realme Watch versucht es über den Preis

Apple dominiert den Smartwatch-Markt und andere versuchen, sich ein kleines Stück vom Kuchen abzuschneiden. Bei diesem Versuch setzt realme jetzt auf zwei Faktoren: Die realme Watch sieht auf den ersten Blick aus wie die Apple Watch , kostet aber nur einen Bruchteil.

Der Apple-Watch Klon, der zum kleinen Preis recht viel mitbringt

Durchaus viele Funktionen

Erst vor Kurzem konnten wir darüber berichten, dass es auf dem Smartwatch-Markt eigent­lich nur einen klaren Gewinner gibt: Apple kann zuletzt 55 Prozent des Marktes für sich bean­spruchen. Da darf es auch nicht verwundern, dass andere Hersteller für ihre Produkte einer klaren Taktik folgen: Was Apple zu exzellenten Verkaufszahlen verhilft, kann sicher nicht schaden. Genauso verfährt jetzt das chinesische Unternehmen realme. Die realme Watch kann optisch nur als Apple-Watch-Klon bezeichnet werden.Dieser erste Eindruck hält aber nur so lange, bis sich das 1,4 Zoll-Display mit einer Auflös­ung von 320 x 320 Pixeln aktiviert. realme lässt im Vergleich mit dem Apple-Vorbild deutlich breitere Ränder, vor allem auf der Unterseite, wo der Hersteller auch sein Logo platziert - das ist halbwegs dezent Ton in Ton gehalten. Das wohl wichtigste Argument für potenzielle Käufer ist aber wohl der Preis: die realme Watch wird in Europa für 54,99 Euro angeboten und ist damit für eine Smartwatch definitiv in der untersten Preisregion angesiedelt.Trotz des kleinen Preisschildes integrieren die Entwickler die wichtigsten Funktionen, nach denen wohl die meisten Smartwatch-Kunden Ausschau halten. Die realme Watch kommt mit einem Herzfrequenz-Sensor, der Echtzeit-Er­fassung leisten können soll - gerade bei diesem Bauteil kann nur ein Test zeigen, wie gut das in der Realität wirklich funktioniert. Ähnliches gilt auch für den Sensor, der den Blutsauerstoff­gehalt misst. Als Software nutzt die Smart­watch Android , die 160 mAh-Batterie soll eine Laufzeit von bis zu 7 Tagen bei aktivierter Herzfrequenz-Messung ermöglichen - dieser Wert klingt aber sehr optimistisch und ist wohl eher theoretischer Natur.