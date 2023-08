Nokia 130 und 150: Bekannte Feature-Phones werden aufgefrischt

Es gibt Nutzer, die aus unterschiedlichsten Gründen zwar ein Mobiltelefon nutzen wollen, aber gern auf ein Smartphone verzichten. An diese richten sich jetzt zwei neue Nokia-Modelle , die auf die klassischen Stärken der Marke setzen und diese etwas aufpolieren.

HMD Global

Wechselakku mit langer Laufzeit

Natürlich Snake!

Zusammenfassung Nokia 130 & 150: Feature-Phones mit klassischer Optik & Wechsel-Akku

Kamera-Ausstattung: VGA-Auflösung, MicroSD-Karte für Aufnahmen

Micro-USB-Port für Datentransfer & Aufladen

2,4 Zoll QVGA-Display, 12-Tasten-Zahlenblock & Navigationstasten

Betriebssystem Series 30+ für lange Spielspaß-Erlebnisse

Ablösung der Vorgängermodelle, Preis noch unklar

IP52-Zertifizierung für Staub- & Spritzwasserschutz

Seitens der Hardware könnte man annehmen, dass man es mit einem klassischen Nokia-Telefon aus vergangener Zeit zu tun hat. Die beiden Feature-Phones Nokia 130 und Nokia 150 sind in einem recht klassischen Design gehalten und in mehreren Farben erhältlich. Positive Erinnerungen dürfte der herausnehmbare Akku wecken, der hier nun 1450 mAh Strom speichern kann. Dieser soll 20 Stunden Sprechzeit oder 30 Tage Standby ermöglichen.Weniger positiv präsentiert sich hingegen die Kamera-Ausstattung, wenn man nicht gerade auf die Bildqualität dessen steht, was vor gut 20 Jahren geboten wurde: Der Bildsensor bietet eine VGA-Auflösung von 0,3 Megapixeln. Die damit angefertigten Aufnahmen können aus einer MicroSD-Karte gespeichert werden, die angesichts der geringen Qualität wohl nicht besonders groß ausfallen muss. Für die Übertragung der Daten und das Aufladen der Telefone steht ein Micro-USB-Port zur Verfügung.Smartphone-Apps lassen sich auf dem Mobiltelefon natürlich nicht nutzen. Dafür bietet das 2,4 Zoll (6,1 cm) große QVGA-Display ohnehin nicht genug Platz. Das Nokia 130 und 150 sind nach IP52 zertifiziert, das heißt, sie sind staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht vollständig wasserdicht. Beide Geräte verfügen über physische Tasten, die als 12-Tasten-Zahlenblock angeordnet sind, hinzu kommen die bekannten Navigationstasten.Als Betriebssystem kommt Series 30+ oder S30+ zum Einsatz. Nokia hat diese Software speziell für Feature Phones entwickelt. Im Marketing für die Geräte verspricht der Hersteller dabei unter anderem "stundenlangen Spielspaß" - das gilt allerdings dann, wenn man sich gern über längere Zeit mit dem Klassiker "Snake" auseinandersetzen will.Kenner der Produkt-Reihen unter der Marke Nokia dürften wissen, dass unter den genannten Modell-Nummern bereits seit längerer Zeit Feature Phones verfügbar sind. Die jetzt vorgestellten Mobiltelefone lösen diese ab und stellen ein Upgrade dar - wobei die wesentlichen Neuerungen aber in der tieferliegenden Software zu finden und für den Nutzer selbst nicht sichtbar sind. Zu den genauen Preisen hat sich der Anbieter noch nicht geäußert, die Vorgängermodelle waren aber jeweils für deutlich unter 50 Euro erhältlich.