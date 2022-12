Nokia Smart TV 32 Zoll: Smarter Fernseher für viele Lebenslagen

Gute Fernbedienung

Beim Nokia Smart-TV 32 Zoll handelt es sich um einen kompakten Fernseher für das Jugendzimmer, die Küche oder den Wohnwagen. Das Bild löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. Der Fernseher ist mit Android TV 9 ausgestattet. Dies ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl an Apps. Im Inneren arbeitet ein ARM CA55 Quad Core-Prozessor. Unterstützt wird die CPU von einer Mali470 MP3-GPU. Es wurden 1 GB DDR3-RAM und 8 GB interner Speicher verbaut. Den mobilen Aspekt des Fernsehers unterstreicht der KFZ-Netzadapter im Lieferumfang. Das Gerät verfügt über 2,4- und 5-GHz-Wi-Fi sowie Bluetooth 4.2. Nokia verbaut im Inneren einen Triple-Tuner. Dieser empfängt TV-Programme über terrestrische Antenne (DVB-T2), Satellit (DVB-S2) oder Kabel (DVB-C). Auf der Rückseite verbaut der Hersteller einen CI-Slot für das Pay-TV. SatCR ermöglicht das Anschließen von bis zu acht Receivern. Der Fernseher kann mit einer 75 x 75 cm VESA-Halterung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist, an der Wand befestigt werden. Im Stand-by verbraucht der Nokia-TV 0,5 Watt, während im Betrieb die maximale Leistungsaufnahme bei 65 Watt liegt.Nokia liefert eine große Fernbedienung mit, die gut in der Hand liegt. Zunächst muss der Smart-TV allerdings zusammengebaut werden. Der matt gehaltene Standfuß macht einen guten Eindruck. Der gesamte Aufbau ist im beiliegenden Handbuch verständlich erklärt. Ist alles erledigt, kann das Netzteil angeschlossen werden. Der Fernseher bootet automatisch, sobald er erstmals an eine Stromversorgung angeschlossen wurde. Um den Nokia Smart-TV 32 Zoll zu bedienen, sind zwei im Lieferumfang enthaltene AAA-Batterien notwendig. Sind diese einmal leer, empfehlen sich Panasonic Eneloop Pro (https://www.amazon.de/Panasonic-eneloop-Selbstentladung-wiederaufladbarer-plastikfreier-black/dp/B09ZL8R2DN), die besonders lange halten. Das Google Play-zertifizierte Android-TV verfügt über viele Sprachen, unter anderem Deutsch. Zunächst ist eine Einrichtung notwendig: Hat man die Fernsehkanäle eingespeist und den Google Account verbunden, kann der Fernseher als solcher verwendet werden. Über den Google Chromecast lassen sich Inhalte auf den Fernseher spiegeln bzw. übertragen.Durch Android TV lassen sich auf dem Fernseher Apps aus dem Google Play Store herunterladen, Google selbst spricht von über 7000 Anwendungen. Für die meisten Nutzer dürften vor allem die Applikationen großer Streaming-Anbieter, wie Paramount Plus, Netflix und Amazon Prime wichtig sein. Zusätzlich lassen sich auch Inhalte von Disney Plus, Spotify und RTL+ wiedergeben. Gerade, wenn man mit dem Fernseher im Wohnwagen unterwegs ist, kann auch die Lieferando-App interessant sein. Währen diese früher regulär über den Play Store verfügbar war, muss die App aktuell über Sideload bezogen werden. Mithilfe der 80 Zentimeter Bilddiagonale können alle Gäste gleichzeitig Essen bestellen, ohne dass jeder einmal das Handy der bestellenden Person in die Hand nehmen muss.Wer mit dem Nokia Smart-TV gerne Musik abspielen möchte, kann dies bspw. mit Spotify. Abgespielt wird der Ton über zwei 6-Watt-Lautsprecher, die für gelegentliche Serien- und Filmgenüsse im Wohnwagen oder Jugendzimmer ausreichen. Der Ton kommt auch bei längeren Wiedergaben nicht ins Stocken, es gibt keine Aussetzer oder Störgeräusche. Dialoge sind klar zu verstehen und auch die Wiedergabe des Star Trek: Prodigy-Soundtracks lädt zum Mitsummen ein. Prinzipiell ermöglichen der S/PDIF-Anschluss auf der Rückseite, der Klinkenausgang sowie die Bluetooth-Schnittstelle die Verwendung von Soundbars. Mit einer Harman-Kardon-Anlage wird der auditive Genuss aufgewertet.Die Fernbedienung des Smart-TVs kennt unser Kollege Timm Mohn bereits vom Nokia 6500A . Mithilfe der Shortcuts können Streaming-Anbieter-Apps leicht geöffnet werden. Die Fernbedienung verfügt über ein Mikrofon, mit dessen Hilfe man den Google Assistant bedienen kann. Über die Spracheingabe können bspw. Serien, Trailer oder Filme gesucht werden.Der Nokia Smart-TV eignet sich vor allem für Menschen, die den Fernseher als Medienstation und unterwegs nutzen wollen. Überdies lohnt sich die Anschaffung für die Ferien- oder Airbnb-Wohnung. Die Streaming-Apps machen ihn zum Medien-Center mit großem App-Katalog. Wer nach einem Erkundungs-Trip durch eine neue Stadt im Wohnwagen den Abend ausklingen lassen möchte, kann dies auf vielfältige Weise tun. Neben TV-Programm und Streaming-Apps stehen eine Vielzahl an Spielen zur Verfügung, mit denen sich verschneite Wintertage oder verregnete Sommertage kurzweilig gestalten lassen können. Der Nokia Smart-TV ist für 309,90 Euro auf Amazon verfügbar. Wer sich den Fernseher im lokalen Elektromarkt genauer anschauen will, hat hierzu bei u.a. Kaufland und Media Markt und Saturn die Chance. Vorab kann man sich auch im Handbuch des Android-TV-Fernsehers über dessen Funktionen informieren.