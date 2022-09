Nokia T10: Unboxing und erste Eindrücke zum neuen 8-Zoll-Tablet

Mit dem Nokia T10 ist ein weiteres 8 Zoll großes Android-Tablet in Deutschland erhältlich, welches weniger als 200 Euro kostet. Während die Ausstattung relativ unspektakulär ist, will der Hersteller HMD Global hier vor allem mit garantierten Software-Updates für die kommenden Jahre punkten.Wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Unboxing-Video zeigt, besteht die Rückseite des Nokia T10 aus Kunststoff. Das Display wird von recht breiten Rahmen umgeben, die Auflösung beträgt 1280 x 800 Pixel - das ist nicht besonders hoch, für ein Gerät dieser Größe und dieser Preisklasse aber in Ordnung.Das Nokia T10 ist derzeit in zwei Ausführungen zu haben: einmal mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher und einmal als LTE-Variante mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Während erstere rund 169 Euro kostet, ist das bessere Modell für nur 20 Euro Aufpreis zu haben. Die weitere Ausstattung ist ansonsten identisch. Im Inneren arbeitet ein Unisoc Tiger T606, es gibt eine 8 Megapixel Kamera mit LED-Blitz, zwei Lautsprecher und einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss.Ab Werk ist auf dem Nokia T10 Android 12 vorinstalliert. HMD Global verspricht zwei große Android-Updates sowie Sicherheitsupdates für die nächsten drei Jahre. Ebenfalls erfreulich: Das Tablet besitzt den Widevine-Level L1, Netflix und Co. laufen somit in HD.