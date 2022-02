Realme ballert bis zu 200 Watt in Smartphone-Akkus: 50% in 5 Minuten

Die Oppo-, Vivo- und OnePlus-Schwestermarke Realme hat im Zusammenhang mit dem Mobile World Congress 2022 wie schon im letzten Jahr ein neues Schnelllade-System für seine Smartphones vorgestellt. Bald will man so mit 150 Watt und später 200 Watt die Akkus vollpumpen.

Wie Realme während seiner MWC-Präsentation erklärte, will man mit der sogenannten UltraDart Charging Architecture (UDCA) ein neues Schnellladesystem für seine High-End-Smartphones einführen, mit dem in naher Zukunft bis zu 150 Watt und später bis zu 200 Watt starke Netzteile verwendet werden können.Das Unternehmen versprach, dass das kommende Top-Smartphone Realme GT 3 Neo als erstes Modell mit der UDCA angeboten werden soll. Man wolle ab Werk ein Netzteil mit 150 Watt beilegen und damit alle bisher verfügbaren Schnelllade-Systeme übertreffen. Letztlich soll die neue Ladetechnik in der Lage sein, ein Smartphone innerhalb von fünf Minuten auf 50 Prozent seiner Akkukapazität zu laden.Auch nach 1000 Ladezyklen soll der jeweilige Akku noch mindestens 80 Prozent seiner Kapazität haben. Allerdings bleiben in diesem Zusammenhang einige Fragen ungeklärt. So machte Realme keinerlei Angaben darüber, wie groß der Akku ist, für den man die oben erwähnten Behauptungen bezüglich der Ladegeschwindigkeit machte.Realme verriet immerhin, dass der Akku bei dem extrem schnellen Laden mit seiner Technik maximal eine Temperatur von 43 Grad erreicht. Auch hier stellt sich allerdings die Frage nach den Bedingungen, so dass die Sorge um eine starke Verkürzung der Akkulebensdauer weiter bestehen bleibt. Realme kündigte an, dass sein neues Schnellladesystem noch in diesem Jahr in ersten Geräten angeboten werden soll.Ob sich dies bewahrheitet, bleibt natürlich abzuwarten - besonders wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im letzten Jahr zunächst eine Variante seiner Technik ankündigte, die Smartphones mit bis zu 125 Watt laden sollte. Allerdings kam nie auch nur ein einziges Gerät auf den Markt, in dem diese Technologie dann auch wirklich im großen Stil kommerzialisiert wurde. Immerhin klingen die neuen Pläne mit der Ankündigung, das Realme GT 3 Neo damit auszurüsten, in diesem Jahr deutlich konkreter.