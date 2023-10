Made in Ungarn: HMD baut Nokia-Smartphones jetzt auch in Europa

HMD Global hat sein Versprechen wahr gemacht, künftig einen Teil seiner Smartphones der Marke Nokia auch wieder in Europa zu fertigen. An einem neuen Standort in Ungarn wird zunächst das Nokia XR21 gebaut.

HMD Global

HMD will Sicherheitsbedenken ausräumen

Privatkunden sind nicht die Zielgruppe

HMD hatte schon im Frühjahr 2023 angekündigt, dass man die Fertigung in Europa aufnehmen wolle. Diesen Schritt vollzieht man jetzt zunächst mit einer Kleinserie von nur 30 Nokia XR21 Geräten, die als eine Art Limited Edition zu einem erhöhten Preis von knapp 700 Euro vermarktet werden. Die Sonderedition hebt sich vor allem dadurch ab, dass sie ausschließlich mit einer silberfarbenen Rückseite angeboten wird.Bald will HMD beginnen, die in Europa gefertigte Variante des Nokia XR21 auch in größeren Stückzahlen verfügbar zu machen. Diese Modelle sollen dann auch in Schwarz verfügbar sein und zu einem Preis von mindestens 649 Euro vertrieben werden. Die "normale" Endkundenversion des gleichen Telefons soll weiterhin aus asiatischer Fertigung kommen und zu den bekannten Preisen verfügbar bleiben.HMD möchte mit dem in Europa gebauten Nokia XR21 ohnehin nicht den Massenmarkt der Privatkunden ansprechen, sondern hat vor allem Firmenkunden und Institutionen in Visier. Diese sollen durch die Verfügbarkeit von Smartphones aus Europa sicher gehen können, dass sie Geräte erhalten, deren Sicherheit gewährleistet werden kann.Neben der Produktion in Ungarn sollen ausführliche Malware- und Sicherheitsprüfungen garantieren, dass die Abnehmer der Geräte keine Befürchtungen haben müssen, die für sie sicherheitsrelevanten Geräte könnten von Angreifern missbraucht werden, um an interne Daten zu kommen. Ob und wann HMD auch noch andere Nokia-Smartphones in Ungarn bauen will, ist bisher unklar.Das Nokia XR21 ist ein leicht reparierbares Mittelklasse-Smartphone mit relativ leistungsfähiger Prozessor- und Kamera-Hardware, das durch ein widerstandsfähiges Gehäuse auch gut für den "Flottenbetrieb" in großen Unternehmen oder Behörden geeignet sein soll.