3 Meter, 5 Plätze, Jimny-Look: Vietnams neues 'Nationalauto' mit Elektro

Der vietnamesische Autohersteller Vinfast will seit Jahren in anderen Ländern und auch in Deutschland groß starten. Jetzt hat man mit dem Vinfast VF 3 einen elektrisch betriebenen Kleinstwagen vorgestellt, der nach Wunsch des Unternehmens zum "Nationalauto" Vietnams werden soll.

Vinfast will extrem viel Platz auf kleinstem Raum bieten

Zusammenfassung Vinfast will mit dem VF 3 ein Elektroauto bauen, das "Nationalauto" wird.

Der Wagen ist mit 3,11 Metern Länge extrem kompakt.

Speziell für den vietnamesischen Markt, für 5 Personen geeignet.

Vinfast will mit dem VF 3 eine "beeindruckende Reichweite" bieten.

September '23 sollen Vorbestellungen starten, Auslieferung ab Q3 '24.

Design erinnert an einen Suzuki Jimny.

VF 3 soll "Autoträume von Millionen vietnamesischen Familien erfüllen".

VinFast

Der Vinfast VF 3 wurde jüngst zunächst nur angekündigt , aber noch nicht "live" gezeigt, weder als Prototyp noch als Designstudie. Dennoch hat Vinfast nach eigenen Angaben große Pläne für das mit nur 3,11 Metern Länge extrem kompakte Elektroauto. Man will damit im Grunde die in Vietnam in gigantischen Stückzahlen verwendeten Motorroller ersetzen.Das Mini-Elektroauto sei speziell für den vietnamesischen Markt entwickelt worden, um dort in allen Umgebungen und für diverse Aufgaben genutzt zu werden, so der Hersteller weiter. Der Wagen sei ein "Mini-Auto" und solle Vinfasts ersten Versuch der Entwicklung eines Kleinwagens sein, der genau auf den "Charakter und die Fahrmuster der heimischen Kundschaft" abgestimmt ist, hieß es von dem Hersteller.Vinfast gibt an, dass man den VF 3 mit 3114 Millimetern Gesamtlänge so gestalten will, dass in dem zweitürigen Fahrzeug trotz der geringen Abmaße bis zu fünf Personen Platz finden können. Das Auto sei hoch und robust gebaut, wobei eine ordentliche Bodenfreiheit in Verbindung mit 16-Zoll-Rädern für guten Komfort auch bei schlechten Straßenbedingungen sorgen sollen.Äußerlich erinnert der kleine Elektrowagen von Vinfast nicht nur auf den ersten Blick an einen Suzuki Jimny, also jenen japanischen Mini-Geländewagen, der auch in der neuesten Generation schon jetzt Kultstatus erreicht hat. Die Front, der Stoßfänger und die Motorhaube sind offensichtlich dem Jimny nachempfunden. Insgesamt soll der VF 3 durchaus Aufmerksamkeit erregen, aber dennoch ansprechend gestaltet sein.Zu technischen Details schweigt sich Vinfast noch genauso aus wie zum Preis. Man wolle einen Elektromotor und die dafür nötigen Akkus integrieren, um letztlich eine "beeindruckende Reichweite" zu bieten, mit der man die Bedürfnisse der meisten Fahrer in Vietnam abdecken könne, hieß es. Es werde "einfache" Smart-Features im Innenraum geben, was sich auf den Marketing-Rendern des Cockpits bereits an einem vergleichsweise kleinen Display nachvollziehen lässt.Der Vinfast VF 3 soll ab September 2023 vorbestellbar sein, bevor die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ab dem dritten Quartal 2024 anläuft. Das neue ultrakompakte E-Auto für Vietnam soll dann in den Varianten "Eco" und "Plus" erhältlich sein, wobei der Hersteller bisher noch keine Details zu den Unterschieden nennt. Vinfast pocht darauf, dass man durchaus das Potenzial sieht, dass der VF 3 die "Autoträume von Millionen vietnamesischen Familien erfüllen" und so zum neuen "Nationalfahrzeug" des Landes werden könnte.