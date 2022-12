MacBooks aus Vietnam: Apple beginnt mit Fertigung schon im Mai 2023

Apple will schon vor Mitte 2023 mit der Produktion von MacBooks außerhalb von China beginnen. Früher als von vielen Beobachtern erwartet, möchte der US-Computerkonzern die Fertigung in Vietnam aufnehmen, um so die Spannungen zwischen China und den USA zu umschiffen.

Vorbereitungen laufen schon seit Jahren

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia berichtet, baut der taiwanische Vertragsfertiger Foxconn derzeit Kapazitäten für den Bau von MacBooks in Vietnam für Apple auf. Bisher kommen die Apple-Notebooks fast ausschließlich aus einem bestimmten Werk in China, das von dem ebenfalls aus Taiwan stammenden Vertragsfertiger Quanta betrieben wird.Laut dem Bericht will Apple bereits ab Mai 2023 damit beginnen, MacBooks auch in Vietnam zu fertigen. Damit geht Apple den letzten Schritt bei der Diversifizierung seiner Produktionsstandorte, denn schon jetzt gibt es für alle anderen wichtigen Produkte des US-Konzerns mindestens einen weiteren Fertigungsort außerhalb Chinas.Die Pläne für die Produktion von MacBooks in Vietnam gibt es schon seit einiger Zeit. Apple arbeitet schon seit rund zwei Jahren daran, die Produktion auch außerhalb von China vorzunehmen. Bisher gibt es jedoch nur eine zu Testzwecken betriebene Produktionslinie in Vietnam. Mit dem Beginn der Massenfertigung von MacBook-Modellen in dem südostasiatischen Land wird somit ein weiterer wichtiger Baustein in Apples Planung für die Diversifizierung der Fertigung an seinen Platz gesetzt.Wie groß der Anteil der in Vietnam gefertigten MacBooks an der Gesamtstückzahl zunächst sein soll, ist bisher noch unklar. Jährlich ließ Apple zuletzt rund 24 bis 26 Millionen Notebooks bauen, wobei die Produktion ausschließlich an insgesamt drei Standorten in China erfolgte.Die Diversifizierung der Produktionsstandorte begann bei Apple im Jahr 2020. Damals nahm man die Fertigung der Produkte der AirPods-Reihe in Vietnam auf. Seit einigen Monaten werden in Vietnam außerdem Teile der iPad- und Apple Watch-Produktion vorgenommen. iPhones kommen unterdessen auch aus Indien, wo man seit einigen Monaten auch die High-End-Modelle der Pro-Reihe bauen lässt, nachdem zuvor nur die etwas günstigeren Versionen dort vom Band gelaufen waren. In den kommenden Jahren soll der Anteil der in Indien gebauten iPhones laut früheren Berichten stark ausgebaut werden.