VinFast: Elektroauto-Hersteller aus Vietnam steigt jetzt groß bei uns ein

In Sachen Elektromobilität müssen sich die deutschen Autohersteller nicht nur mit ungewohnt neuer Konkurrenz aus China auseinandersetzen, jetzt strebt auch noch ein Produzent aus Vietnam hierzulande auf den Markt - und das gleich in großem Stil.

Anfangs mit Miet-Akku

Das Unternehmen VinFast hat gerade seine neuen Modelle VF 8 und VF 9 in Ausführungen für den europäischen Markt vorgestellt. Im Zuge dessen kündigte der Hersteller auch an, die Fahrzeuge nicht nur aus Vietnam nach Europa zu exportieren, sondern auch ein größeres Netz an Vertriebs-Standorten aufzubauen. Dies dürfte den Beginn eines deutlich größeren Engagements auf unserem Kontinent darstellen.Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland eigene Läden einrichten, über die Elektroautos verkauft werden sollen. Geplant seien derzeit 50 entsprechende Filialen, davon 20 in Deutschland. Hierzulande soll man sich die Fahrzeuge aus Vietnam demnächst unter anderem in Frankfurt am Main, Berlin, Köln, Oberhausen und Hamburg ansehen können. 25 Filialen baut VinFast in Frankreich, weitere fünf in den Niederlanden auf.Die Stores werden unterschiedlich groß sein und entweder nur den Verkauf oder ein umfassendes Verkaufs- und Serviceangebot anbieten, hieß es. "Die Ankündigung von VinFast-Stores auf dem französischen, deutschen und niederländischen Markt bestätigt die Ernsthaftigkeit und das Engagement von VinFast in Europa", sagte Le Thi Thu Thuy, Chefin von VinFast Global. "VinFast ist nicht nur hier, um Autos zu verkaufen. Wir sind hier, um Veränderungen anzuregen und den Übergang zu Elektrofahrzeugen zum Wohle der Umwelt zu beschleunigen."Anfangs will das Unternehmen noch auf die Vermarktung der Fahrzeuge inklusive Miet-Akku setzen. Dieses Modell verspricht zwar günstigere Einstiegspreise, aber auch höhere laufende Kosten und ist in Europa mangels Interesse eher am aussterben. Der Verkauf inklusive Batterie wird aber auch von VinFast angestrebt und dürfte nicht zu lange auf sich warten lassen.