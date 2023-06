Opel stellt neues Logo vor und unterstreicht damit Elektrostrategie

Der Rüsselsheimer Autobauer hat bereits vor einer Weile mitgeteilt, dass man seine Zukunft im Bereich der Elektroautos sieht und schneller als erforderlich weitgehend auf Elektro umstellen wird. Das soll auch das nun vorgestellte überarbeitete Opel-Logo widerspiegeln.

Ab 2024 auf den Fahrzeugen zu finden

Opel stellt sein überarbeitetes Blitz-Logo vor

Opel hat seit jeher ein Logo, das an einen Blitz erinnert und auch so genannt wird. Das Z-förmige Logo wurde nun allerdings überarbeitet und soll nun noch mehr an einen Blitz erinnern. Die Neuinterpretation trennt die nun keilförmigen Bestandteile und wirkt dadurch dynamischer. Der Kreis, der den Blitz bisher umgeben hat, ist nun einerseits dünner geworden und wird andererseits für die "überstehenden" Teile unterbrochen.Das neue Logo wird bereits ab dem nächsten Jahr auf den Serienmodellen zu sehen sein, Opel schreibt in einer Pressemitteilung, dass der neue Blitz "auch künftig zentraler Bestandteil des Opel-Kompasses" sein wird.Hintergrund dieses Neudesigns ist die konsequente Elektrostrategie des Rüsselsheimer Autobauers: "Der Blitz steht wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität", schreibt Opel dazu. "Als Logo verleiht er daher in idealer Weise der Ära der fortschreitenden Elektromobilität bei Opel Ausdruck."Opel-CEO Florian Huettl: "Unser Blitz ist wichtiger als jemals zuvor. Denn er symbolisiert nicht nur unser Versprechen, Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen, sondern er steht auch für unser Bekenntnis, bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke zu werden. Noch im laufenden Jahr werden wir bereits 15 elektrifizierte Modelle anbieten und so mit Stolz sagen können: Opel ist elektrisch."Das Unterstreichen der Elektro-Pläne ist im Fall von Opel keine leere Marketing-Hülle, zumindest wenn man den Ankündigungen des Unternehmens Glauben schenken darf. Denn der zum Stellantis-Konzern (u. a. Opel, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler und Dodge) gehörende hessische Autobauer möchte bereits 2028 komplett auf Elektro-Produktion umgestellt haben.