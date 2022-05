Raus aus China: Apple könnte mehr in Indien & Vietnam produzieren

Obwohl der iPhone-Hersteller Apple seine Geräte schon seit einiger Zeit teilweise auch in anderen Ländern produzieren lässt, wird ein Großteil der Modelle in chinesischen Fabriken gefertigt. Um unabhängiger von China zu werden, könnte Apple die Produktion demnächst auslagern.

Ausweitung ist seit längerer Zeit geplant

Die Produktion in China brachte über einen längeren Zeitraum große Vorteile für Apple mit sich, da in den Anlagen von Foxconn und Pegatron eine große Belegschaft zur Verfügung steht und die Geräte dort günstig hergestellt werden können. Inzwischen hat sich die Abhängigkeit von China allerdings zu einem nicht unerheblichen Problem entwickelt. Im Rahmen der strengen No-Covid-Strategie der Volksrepublik werden einige Fabriken ständig Lockdown-Maßnahmen unterworfen, sodass die Produktion nicht fortgeführt werden kann. Außerdem gibt es weiterhin Handelskonflikte zwischen China und den Vereinigten Staaten, welche Beschränkungen mit sich bringen und die Produktion ebenfalls auf Eis legen könnten.Aus diesem Grund hat Apple dem Wall Street Journal zufolge bereits fortgeschrittene Pläne, die Produktionskapazitäten außerhalb von China zu vergrößern. Der Hersteller soll die geographische Erweiterung schon seit einiger Zeit planen und lediglich auf die Umsetzung während der Pandemie verzichtet haben. Der zuletzt in der chinesischen Millionen-Stadt Shanghai verhängte Lockdown hat jedoch zu massiven Verzögerungen bei der Fertigung von Apple-Geräten geführt, sodass sich das Unternehmen dazu gezwungen sieht, die Anlagen in anderen Ländern zu vergrößern.Trotz der Probleme in Zusammenhang mit China ist es für andere Staaten schwierig, mit der Volksrepublik zu konkurrieren. China ist das einzige Land, das groß genug für die benötigten Bestellmengen ist und günstige sowie qualifizierte Arbeitskräfte bietet. Daher dürfte die Erweiterung der alternativen Produktionsanlagen in Indien und Vietnam einige Zeit benötigen. Apple-Partner wie Foxconn haben in den Ländern schon Fabriken gebaut, um die globalen Märkte bedienen zu können. Zukünftig könnten die hier hergestellten Modelle auch in andere Regionen exportiert werden. Ein konkreter Zeitplan hierfür wurde jedoch nicht veröffentlicht.