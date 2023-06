Diablo 4: Blizzard warnt, dass es an Tag 1 etwas "holprig" sein könnte

In der Nacht auf Freitag endet die jahrelange Wartezeit, denn die Vorabphase von Diablo 4 startet, am 6. Juni geht es dann für alle los. Doch Blizzard warnt: Auch wenn man gut vorbereitet ist, so könnte das Spielerlebnis am Anfang nicht ganz rund laufen.

Blizzard ist optimistisch

Diablo 4 inkl. Pre-Order-Boni Jetzt bei Media Markt erhältlich

Zum Angebot

Zusammenfassung Diablo 4: Vorabphase am 2. Juni, Launch-Tag am 6. Juni.

Blizzard warnt: Spielerlebnis am Anfang vielleicht holprig.

Server-Stresstests wurden zwar durchgeführt, aber sag niemals nie.

Blizzard ist bestmöglich vorbereitet.

Spiel niemals am Launch-Tag. Das ist eine alte Weisheit bei besonders populären Spielen, die eine Server-Verbindung erfordern. Das galt seinerzeit auch für Diablo 3, damals sorgte der Fehler mit der Nummer 37 für tagelangen Frust bei Spielern. Das weiß man auch bei Blizzard und versuchte, das bereits in der Entwicklungsphase möglichst gut abzuschätzen und sich auf den Launch vorzubereiten.Man veranstaltete mehrere Server-Stresstests, die allen Spielern offenstanden. Wer bei der Server Slam genannten offenen Beta dabei war, der konnte allerdings feststellen: Zugang und Spielerlebnis liefen erstaunlicherweise bzw. überraschend rund. Entsprechend optimistisch ist man auch bei Blizzard, dass man das auch in der Startphase erreichen kann.Wie Rod Fergusson, General Manager von Diablo 4, gegenüber Gamesradar sagte, haben sich diese Stresstests für den Entwickler enorm ausgezahlt: "Wir haben von jedem von ihnen eine Menge gelernt." Man sei aktuell sehr optimistisch und habe aufgrund des Gelernten ein gutes Gefühl.Freilich gibt Fergusson zu bedenken, dass es schlichtweg unmöglich ist, den echten Start mit einem Vorabtest abzuschätzen. "Wir haben aber alles getan, was wir tun konnten, um den Starttag so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und wir fühlen uns gut, wo wir sind", meint er.Und dennoch: "Wir haben die Arbeit gemacht und eine Menge Tests durchgeführt, wir sind also vorbereitet", so der Blizzard-Manager. "Aber man soll niemals nie sagen. Am ersten Tag könnte es etwas holprig werden, aber wir hoffen, dass wir, wie an diesen (Test-)Wochenenden, lernen und uns anpassen." Welchen Tag genau Fergusson meint, ist nicht klar, allerdings sollte man das ohnehin nicht so eng sehen und sowohl beim Frühstart als auch am 6. Juni selbst mit hoffentlich nur leichtem Schluckauf rechnen.