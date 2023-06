Diablo 4: Erstaunlich glatter Launch, erster Patch mit Nerfs für einige Klassen

In der Nacht auf heute hat Blizzard die Pforten zur Hölle erstmals geöffnet und die Server für Vorbesteller freigegeben. Wie viele genau das waren, ist nicht bekannt, angesichts der Popularität von Diablo dürften das aber eine Menge gewesen sein. Dabei ging alles erstaunlich glatt.

Erster Patch

Es ist zwar "nur" der Start für Vorbesteller gewesen, viele Fans dürften sich aber tatsächlich eine Digital Deluxe oder Ultimate Edition geholt haben, um bis zu vier Tage vorher den Zugang zu Diablo 4 zu bekommen. Um 01:00 Nacht unserer Zeit - und damit im "Hauptabendprogramm" der USA - war es so weit, Blizzard hat den Vorabzugang gestartet.Doch im Gegensatz zu Diablo 3 und vielen anderen Spielen lief nahezu alles glatt: Auch wir können aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es keine Wartezeiten oder Instabilitäten gab. Wie VG247 schreibt, gab es nur zwei Probleme und offenbar fällt nur einer davon in die direkte Zuständigkeit von Blizzard. Auf der PlayStation 5 hatten Nutzer mit dem "Invalid License"-Fehler zu kämpfen, dieser wurde aber von Blizzard schnell angesprochen.Das zweite Problem betraf PC-Spieler, denn bei vielen wurde der Vorbesteller-Status nicht korrekt erkannt. Dazu hat Blizzard eine Reihe an Lösungen veröffentlicht, in unserem Fall half aber ein simpler und schneller Neustart des Battle.net-Clients.Freilich ist das nur ein Vorgeschmack auf den 6. Juni, also den offiziellen Launch-Tag von Diablo 4. Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Nacht kann man allerdings durchaus hoffen, dass Blizzard seine Versprechen halten und tatsächlich auf Basis der offenen Betas für einen weitgehend reibungslosen Start sorgen kann.Übrigens hat Blizzard auch schon einen ersten Server-seitigen Patch bereitgestellt, diese erfordern kein Client-Update. Die offiziellen Patch Notes sind nicht allzu lang, der Entwickler hat aber bereits erste Nerfs verteilt, diese betreffen Barbar, Schurke und Zauberer. Außerdem wurde die Schwierigkeit in späteren Spielabschnitten angehoben.