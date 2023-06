Diablo 4: Erster Hardcore-Spieler auf Level 100 stirbt wegen Disconnect

Mit dem Release von Diablo 4 haben mehrere Rennen begonnen, und zwar im Zusammenhang mit dem Erreichen der Maximalstufe 100. Dem Ersten gelang das im normalen Modus vor einigen Tagen , nun war es auch bei Hardcore so weit. Doch das Ganze hatte ein tragisches Ende.

Verbindung weg, Charakter tot

Der Hardcore-Modus kann sicherlich als Königsdisziplin von Diablo 4 und anderen Spielen dieser Art gesehen werden. Denn dabei wird der Tod konsequent bestraft. Anders gesagt: Wer einmal stirbt, muss von vorn anfangen, auch wenn man sich beispielsweise bereits auf Stufe 99 vorgearbeitet hat.Dem Twitch-Streamer Souaïb "cArn" Hanaf ist dieses Kunststück als Erstem gelungen, er brauchte dafür 82 Stunden. Blizzard hat das auch offiziell bestätigt, der Diablo-4-Entwickler gratulierte ihm über das offizielle Konto zu dieser Leistung. Ein Eintrag in den Geschichtsbüchern des Action-Rollenspiels ist ihm also sicher - doch die Story selbst hat kein Happy End.Denn cArn wollte seinen Erfolgslauf fortsetzen und auch den finalen Boss des Spiels als erster Hardcore-Spieler zur Strecke bringen. Doch eine Besonderheit der höchsten Schwierigkeitsstufe ist, dass ein Verbindungsabbruch wie ein Tod behandelt wird. Damit will man verhindern, dass ein Spieler von sich aus einen Disconnect durchführt, wenn seine Gesundheit gefährlich niedrig ist. Dabei spielt es auch keine Rolle, auf welcher Seite der Verbindungsabbruch stattfindet.Genau das passierte cArn, denn mitten im Spiel reagierte sein Level-100-Barbar plötzlich nicht mehr und er verlor die Verbindung. Das hatte zur Folge, dass sein Charakter mit dem Namen Carndarak das Zeitliche segnete. Hanaf war und ist natürlich entsprechend enttäuscht, aber weniger wegen des Charakters selbst, sondern wegen dessen Ausrüstung.Wie PCGamesN schreibt, bietet Blizzard Spielern in der Regel keine Möglichkeit, einen durch Internet- oder Serverprobleme verlorenen Charakter zurückzuerhalten. Carndarak ist und bleibt also aller Wahrscheinlichkeit nach tot.