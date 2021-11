Paint.NET für Windows: Letztes Update mit 32-Bit-Support erschienen

Für den Grafik-Editor Paint.NET gibt es jetzt ein großes Update. Es wird die letzte Version sein, die als 32-Bit-Version angeboten wird. Mit dem nächsten Update wird dann nur noch Windows 10 und Windows 11 mit 64-Bit-Version unterstützt.

Neu: Die Software wurde auf .Net 6 migriert, wodurch die allgemeine Leistung beim Rendern und Starten verbessert wurde

Neue Übersetzung: Katalanisch (ca)

Neue Übersetzung: Corso (co)

Neue Übersetzung: Thailändisch (th)

Geändert: Der Befehl / createMsi für das Installationsprogramm wurde entfernt. Stattdessen können Sie jetzt MSI direkt von der GitHub-Versionsseite beziehen

Verbesserte verschiedene UI-Steuerelemente für Dark Mode, zum Beispiel bei den Bildlaufleisten (nur ab Windows 10 v1809 und neuer)

Die Art und Weise, wie viele UI-Steuerelemente in Windows 11 angezeigt werden, wurde korrigiert, z. B. Schaltflächen und Dropdown-Listen

Der Befehl "Sehen -> Auf Fenster zoomen" wird nun auch bei Verwendung des Tastaturkürzels (Strg + B) angewendet, wodurch die Zoomstufe nicht mehr umgeschaltet, sondern zurückgesetzt wird

Verbesserte Effektivität während der gesamten "Pull"-Phase des Installers bei der Migration von Nullsoft Scriptable Installer Program (NSIS)

Verringert die Größe der erhaltenen Daten auf ARM64 um etwa 33%.

Behebung eines Rendering-Fehlers bei Dents und Polar Reversal-Ergebnissen

Behebung eines Speicherlecks im Variety-Renderer, das Gigabytes an GPU-Speicher beanspruchte und zu Abstürzen führte Paint.NET 4.3.3 enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:

Paint.NET liegt ab sofort als Version 4.3.3 vor und steht bereits im WinFuture-Down­load­be­reich zur Verfügung . Mit diesem Update wurde Paint.NET auf das kürzlich eingeführte .NET 6 migriert. Dadurch stehen nun vor allem Leistungsverbesserungen bereit. Das Update bringt Verbesserungen bei der Start- und Rendering-Performance und stellt sicher, dass die Plugin-Entwickler und -Autoren mit der neuesten Version des Systems arbeiten können. Die Liste der allgemeinen Änderungen ist lang. Wir haben die wichtigsten Änderungen am Ende des Beitrags mit aufgeführt.Es gibt für Paint nun einige Fortschritte bei der Unterstützung des dunklen Themes in Windows 10 und 11, UI-Fixes für Windows 11, neue Übersetzungen und eine Reihe von wichtigen Fehlerkorrekturen. Die Version 4.3.3 wird nun zudem die Letzte sein, die auf Windows 7 und 8.1 beziehungsweise jeder 32-Bit-Version von Windows läuft. Mit dem Update auf Version 4.4 entfällt der Support und es gibt nur noch Unterstützung für Windows 10 und 11 in der 64-Bit-Version.