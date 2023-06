Windows 11 führt neue Datei-Explorer-Startseite und Adressleiste ein

Microsoft hat für Windows Insider ein neues Update herausgegeben, das einen Blick auf den neuen Explorer erlaubt. Wer Windows 11 im Dev-Channel nutzt, bekommt die Version nun zum Ausprobieren. Es gibt einiges Neues zu entdecken.

Bugfixes und mehr

Übersicht Neuerung: Dateiexplorer

Dynamic Lighting

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht neuen Windows 11 Insider-Build: Nr. 23475.

Modernisierte Start- & Adressleiste, Beleuchtung & neue Emoji.

Verbesserte Explorer-Startseite, Adressleiste & Suchfeld.

Dynamic Lighting: Steuerung von Beleuchtungsgeräten durch offenen Standard.

APIs & Einstellungen-Seite zur Steuerung von Geräten im Vorder- & Hintergrund.

Fehlerbehebungen: Taskleiste bei mehreren Desktops korrekt anzeigen.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider-Build für alle Tester im Dev-Kanal veröffentlicht. Der Build trägt die Nummer 23475 und steht ab sofort zur Aktualisierung bereit. Der neue Build enthält neben Fehlerbehebungen eine Reihe an wichtigen Änderungen, Verbesserungen und Neuerungen.Die Highlights des Updates sind die modernisierte Start- und Adressleiste des Dateiexplorers, dynamische Beleuchtung und Unterstützung für neue Emoji.Wir haben einen Blick auf die wichtigsten Änderungen geworfen. Die gesamte Übersicht gibt es im Windows-Blog . Wie immer ist es wichtig zu wissen, dass Microsoft neue Funktionen nicht gleich an alle Nutzer freigibt - eventuell seht ihr also nach dem Update erst einmal nur wenige Änderungen. Zu den Fehlerbehebungen für diese Version gehört, dass ein Problem behoben wurde, bei dem die Taskleiste bei der Verwendung mehrerer Desktops möglicherweise nicht die richtigen Anwendungen anzeigte.Die modernisierte Dateiexplorer-Startseite wird mit diesem Build eingeführt. Microsoft erläutert. "Empfohlene Dateien für Benutzer, die mit einem Azure Active Directory (AAD)-Konto in Windows angemeldet sind, werden als Karussell angezeigt und unterstützen Dateiminiaturen, die in Kürze erscheinen werden. Schnellzugriffsordner (standardmäßig verfügbar für Benutzer, die mit einem Microsoft-Konto bei Windows angemeldet sind), Favoriten und Zuletzt verwendet bringen auch eine aktualisierte Erfahrung mit WinUI."Dazu kommt eine überarbeitete Adressleiste und ein Suchfeld für den Explorer. Die neue Adressleiste erkennt auf intelligente Weise, ob es sich um einen lokalen oder einen Cloud-Ordner mit integriertem Status handelt. OneDrive-Benutzer werden feststellen, dass die Adressleiste jetzt den OneDrive-Synchronisierungsstatus und das Kontingent-Flyout enthält.Dynamic Lighting bietet Windows-Nutzern und -Entwicklern die native Steuerung von Beleuchtungsgeräten, die den offenen HID LampArray-Standard implementieren. Durch die Annahme eines offenen Standards und die Zusammenarbeit mit unseren OEM- und ODM-Partnern möchte Microsoft das RGB-Geräte- und Software-Ökosystem für Benutzer verbessern, indem die Interoperabilität von Geräten und Anwendungen erhöht wird. Dazu gehören APIs für Windows-Anwendungen zur Steuerung von Geräten im Hintergrund und im Vordergrund sowie eine Seite in den Windows-Einstellungen, über die Benutzer das Verhalten ihrer Geräte anpassen können.