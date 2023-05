1&1 schickt nun auch DSL-Bestandskunden eine Preiserhöhung

1&1-Bestandskunden bekommen Post von ihrem Anbieter: Dabei wird eine Preiserhöhung für die DSL-Tarife angekündigt. Laut Medieninformationen fallen die Anpassungen unterschiedlich hoch aus - besonders Kunden, die ihre Verträge als Aktion abgeschlossen haben, sind betroffen.

Angleichung an "Listenpreise"?

Zusammenfassung 1&1 versendet Preiserhöhungsschreiben.

Ursache sind gestiegene Energie- und Beschaffungskosten.

Kunden erhalten Kündigungsfrist von 3 Monaten.

Preiserhöhungen für Neukunden schon Anfang des Jahres.

Andere Unternehmen folgen dem Beispiel.

Unklar, ob alle Kunden betroffen sind.

Das meldet Caschy in seinem Blog . Seinen Informationen nach sind einige DSL-Kunden nun auch in dieser Preisrunde dran. Bisher waren Bestandskunden von den Preisanpassungen ausgenommen.Laut Caschy versendet 1&1 dabei nicht nur eine Ankündigung der Erhöhung, sondern erläutert die Änderungen auch. Gestiegene Energie- und Beschaffungskosten hätten die Erhöhungen nötig gemacht."Kunden, die beispielsweise während einer Aktion einen Anschluss buchten, bekommen von 1&1 gesagt, wie viele Euro sie unter dem Listenpreis des Unternehmens liegen würden", schreibt Caschy.Die neuen Preise werden schon im Juni in Kraft treten. Bisher gibt es keine pauschalen Angaben dazu, um welchen Betrag sich die einzelnen Tarife verteuern. Allerdings können Kunden ihren Vertrag jetzt ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist innerhalb von 3 Monaten, beginnend mit dem Erhalt des Schreibens, außerordentlich kündigen. Überraschend kommen diese Preiserhöhungen allerdings nicht. Anfang des Jahres hatte der Konzern bereits die Preise für DSL-Neukunden deutlich erhöht . Die Grundgebühr stieg dabei in den DSL-Tarifen um jeweils 5 Euro an. Auch andere Unternehmen hatten bereits angekündigt, ihre Tarife teurer zu machen.Derzeit ist nicht ganz klar, ob 1&1 allen Kunden eine Preisanpassung schickt.