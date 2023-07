1&1 macht 5G-Allnet-Flat Max drastisch teurer und langsamer

1&1 hat bei den Mobilfunk-Tarifen an der Preisschraube gedreht. Neukunden müssen bei der unlimitierten 5G-Allnet-Flat XXL Max ab sofort 100 Euro im Monat zahlen - bisher waren es 70 Euro. Das ist aber noch nicht alles, was sich verschlechtert.

Es geht dabei um die neuen Mobilfunktarife des Anbieters. Seit Kurzem ist ein überarbeitetes Angebot auf der Webseite von 1&1 zu sehen.Geändert wurden die Preise für Neukunden: In den ersten Monaten können Neukunden alle Mobilfunktarife mit einem reduzierten Einstiegspreis für die ersten sechs Monate bekommen, doch der nur etwas später fällige Monatspreis ist nun drastisch verteuert worden. Der Preis steigt nach den ersten sechs Monaten von 70 auf 100 Euro und ist damit über 40 Prozent teurer als zuvor.Die Preisänderungen gelten so weit das derzeit bekannt ist nur für Neukunden. Folgt 1&1 aber dem Trend der anderen Anbieter, dürften vielleicht auch bald Bestandskunden mit einer Preiserhöhung rechnen. Dazu wurde aber bisher noch nichts bekannt.Mit knapp 100 Euro gehört die 5G-Allnet-Flat XXL Max jetzt mit dem ähnlichen Angebot von O2 zu den teuersten All-inklusiv-Tarifen in Deutschland. Bei der Telekom und bei Vodafone zahlt man für ähnliche Tarife nur um die 80 Euro.Neben dem deutlich höheren Preis dreht 1&1 noch an einer weiteren wichtigen Schraube - die maximale Surfgeschwindigkeit ist auf der Webseite des Anbieters nur noch mit 300 MBit/s angegeben, zuvor waren da laut Golem bis zu 500 MBit/s möglich. Dabei gibt es bei 1&1 zwei verschiedenen Varianten für die 5G-Allnet-Flat XXL.Bei "Max" sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s möglich, bei "Smart" nur 10 MBit/s. Der Allnet-Flat XXL Smart-Tarif kostet nur die Hälfte des Max-Tarifs.