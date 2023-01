1&1: DSL-Neukunden müssen deutlich mehr Grundgebühr zahlen

Der Internetdienstanbieter 1&1 hat vor Kurzem seine DSL- und Glasfaser-Tarife überarbeitet. Das ständige Jonglieren bei den Preisen und Freimonaten ist dabei nichts Neues - doch dieses Mal gibt es einen Trend zur Verteuerung. Zudem kommt das Aus für einen Tarif.

Die neuen Preise: 1&1 DSL - alle Angebote im ersten Jahr reduziert

1&1 DSL 16 für 9,99 / 34,99 Euro ab 13. Monat

1&1 DSL 50 für 9,99 / 39,99 Euro ab 13. Monat

1&1 DSL 100 für 14,99 / 44,99 Euro ab 13. Monat

1&1 DSL 250 für 19,99 / 49,99 Euro ab 13. Monat

Es geht dabei um die monatlichen Preise, die der Anbieter für Neukunden aufruft. Diese Preise sind jetzt wieder in vielen Tarifstufen deutlich gestiegen. Aufgefallen ist das den Kollegen von Teltarif . Die Grundgebühr steigt dabei in den DSL-Tarifen um 5 Euro an. Das ist aber noch nicht alles, was die Verschlechterung der Konditionen betrifft.Ausgenommen von der Preiserhöhung ist einzig und allein das Glasfaser 1000-Angebot. 1&1 bietet - zumindest aktuell Anfang Januar 2023 - keine Frei­monate nach dem Vertrags­abschluss. Diese Vergünstigung ist derzeit gestrichen. Das kann sich aber jederzeit wieder ändern - an dieser Stellschraube dreht der Anbieter des Öfteren. Neukunden können derzeit nur im ersten Jahr eine Reduzierung der Grundgebühr bekommen. Im zweiten Jahr erhöht sich in allen Tarifen der Grund­preis gegen­über den bishe­rigen Kondi­tionen um monat­lich 5 Euro.Ebenfalls gestrichen hat 1&1 den Glasfaser-Anschluss mit maximal 500 MBit/s im Downstream. Dieser Tarif ist aus der Vermarktung und damit von der Webseite genommen worden. Das Angebot für den Gigabit-Tarif mit bis zu 1000 MBit/s im Downstream und 200 MBit/s im Upstream ist derzeit noch unverändert gleich geblieben.Im 1&1-Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten und Anschlussarten an eurem Wohnort bereits buchbar sind.