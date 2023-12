1&1 erhöht seine "Dauertiefpreise" für Glasfaseranschlüsse wieder

Der Internetanbieter 1&1 hat erneut die Preise für seine Glasfasertarife überarbeitet. Das Unternehmen wirbt dabei mit einem "Dauertiefpreis", der ab sofort nicht mehr ganz so tief ist. Beim Grundpreis gibt es eine Erhöhung für Neukunden.

Zwischen 5 und 10 Euro mehr

1&1 Glasfaser Tarife Dezember 2023

Glasfaser 50 für 29,99 Euro/Monat

Glasfaser 100 für 39,99 Euro/Monat

Glasfaser 250 für 44,99 Euro/Monat

Glasfaser 500 für 49,99 Euro/Monat

Glasfaser 1.000 für 59,99 Euro/Monat

Zusammenfassung 1&1 erhöht Grundpreise für Glasfasertarife

Routermiete bei 1&1 jetzt günstiger

Glasfaser 50 Tarif bleibt bei ca 30 Euro/Monat

Höhere Geschwindigkeit jetzt teurer

Glasfaser 100 bis 1 000 Tarife um 5-10 Euro erhöht

Home Server Miete fällt auf ca 5 Euro/Monat

Frühere Preissenkungen von 1&1 revidiert

Dafür - das hat das Online-Magazin DSL Web entdeckt - gehen die Preise bei der Routermiete wieder runter. Bei DSL Web hat man sich die neuen "Dauertiefpreise" für Glasfaser genauer angeschaut. 1&1 ändert dabei alle Tarife ab einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s im Download.Konkret bleibt damit nur für den 1&1 Glasfaser 50 Tarif alles beim Alten. Der kostet 29,99 Euro monatlich. Wer schnellere Verbindungen wünscht, muss künftig mehr bezahlen als bislang. So verlangt 1&1 für Glasfaser 100 nun 39,99 Euro pro Monat. 1&1 Glasfaser 250 kostet 44,99 Euro monatlich und für 1&1 Glasfaser 500 werden ab sofort 49,99 monatlich fällig. Diese drei Tarifstufen kosten damit laut DSL Web jetzt 5 Euro mehr als noch in jüngster Vergangenheit.Ganze 10 Euro teurer als bisher wird es beim 1&1 Gigabit Tarif. Der 1&1 Glasfaser 1.000 kostet für Neukunden nun 59,99 Euro im Monat anstatt bisher 49,99 Euro monatlich.Kunden, die sich zu dem Glasfasertarif einen Router über 1&1 mieten möchten, können nun ab 4,99 Euro einen 1&1 Home Server erhalten. Das sind 2 Euro weniger als zuvor (6,99 Euro pro Monat).Bereits im Sommer hatte 1&1 an der Preisgestaltung gedreht . Damals hieß es noch, man senke die Preise auf Dauer. Nun ist dies Schnee von gestern.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten und Anschlussarten am eigenen Wohnort bereits buchbar sind. Dort, wo Glasfaser aktuell nicht angeboten wird, unterbreitet das Unternehmen den Kunden DSL-Angebote mit Wechseloption auf Glasfaser.