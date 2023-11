Windows 11: Microsoft testet das Packen per 7-ZIP, RAR und TAR

Im Sommer hat Microsoft auf Windows 11 die Möglichkeit gestartet, im Betriebssystem direkt und nativ "fremde" Formate wie 7-Zip und RAR entpacken zu können - früher war das nur mit dem herkömmlichen ZIPs möglich. Nun geht man auch den umgekehrten Weg.

Bereits bei der Ankündigung im vergangenen Mai im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Build teilte Microsoft mit, dass man zuerst das Entpacken von RAR-, 7-Zip-, Tar- und GZ-Dateien angehen und ermöglichen wird. Allerdings hat der Redmonder Konzern bereits damals betont, dass man das keine Einbahnstraße sein soll und man beide "Fahrtrichtungen" einbauen wird.Der Test der Möglichkeit zum Entpacken wurde in Sommer gestartet, der allgemeine Rollout wurde kürzlich mit der Veröffentlichung von Version 23H2 für Windows 11 abgeschlossen. Nun wartet die Fachwelt auf den Start der Preview und dieser Teil des Vorhabens hat nun begonnen.Wie Deskmodder aufgefallen ist, hat Microsoft-Manager Brandon LeBlanc in einer ansonsten eher langweiligen Aufzählung der Änderungen der neuesten Canary-Insider-Preview von Windows 11 die nun integrierte Unterstützung für das Packen von Dateien in die zuvor erwähnten Formate offenbar vergessen - oder sie wurden still und heimlich eingebaut, weil das Feature bislang nicht optimal funktioniert.Wie dem auch sei: Das Ganze funktioniert ziemlich genau so, wie man es erwartet: Wenn man auf einen Ordner oder mehrere Dateien mit der rechten Maustaste klickt, öffnet sich wie üblich das Kontextmenü. Dort steht bisher nur "In ZIP-Datei komprimieren", doch dieser Punkt wird in Build 25992 durch "Komprimieren in ..." ersetzt. Nach dem Anklicken kann man dann den gewünschten Datei- bzw. Komprimierungstyp auswählen.Das ist sicherlich eine hilfreiche Option, denn vielfach arbeiten ZIP-Alternativen mit einer besseren bzw. stärkeren Komprimierung. Wann diese Funktionalität allgemein verteilt werden soll, ist derzeit nicht bekannt. Wahrscheinlich ist ein Rollout dem nächsten Moment 5-Update, dieses hat allerdings noch keinen Termin.