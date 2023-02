Windows 11 bekommt integrierte Steuerung für RGB-Beleuchtung

Microsoft arbeitet daran, die Steuerung von Zubehörprodukten mit RGB-Beleuchtung unter Windows 11 direkt zu integrieren. Mit der jüngsten Vorabversion in Form von Build 25295 ist die Lichtsteuerung erstmals gesichtet worden, womit keine Tools von Drittanbietern mehr nötig wären.

Hinweise auf integrierte RGB-Steuerung gab es schon lange

41355275

35262205

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an direkter Integration von RGB-Beleuchtungssteuerung in Windows 11.

Build 25295 enthält erste Einstellungsmöglichkeiten für Helligkeit, Effekte, Farben etc.

Anpassung an Windows-Akzentfarbe möglich.

Keine Software von Drittanbietern mehr nötig.

Windows 11 Preview Build 25295 notwendig, um Funktionen zu aktivieren.

Microsoft hat Funktion noch nicht offiziell bestätigt.

Einzug der Steuerungsfunktionen im weiteren Jahresverlauf erwartet.

Acer

Der Windows-Enthusiast und Code-Tüftler Albacore veröffentlichte auf Twitter mehrere Screenshots, die seinen Angaben zufolge die Steuerungsfunktionen für RGB-Beleuchtung in der Windows 11 Build 25295 zeigen. Über die neuen Einstellungsmöglichkeiten soll RGB-Beleuchtung künftig wohl direkt über das Betriebssystem kontrolliert werden können, ohne Software von Drittherstellern zu benötigen.Zu den möglichen Einstellungen gehören unter anderem die Helligkeit, Lichteffekte, die Geschwindigkeit der Effekte, Farben und andere Details, die jetzt allesamt in der jüngsten Vorabversion von Windows 11 zu finden sind. Ferner gibt es auch eine Funktion, mit denen die Farbe der Beleuchtung der am jeweiligen Rechner vorhandenen RGB-fähigen Geräte an die Akzentfarbe von Windows angepasst werden kann.Mit der direkten Integration der RGB-Steuerung in Windows ergebe sich vor allem der Vorteil, dass die Anwender keine meist schlecht programmierte Software von Drittanbietern mehr installieren müssten, so Albacore. Tatsächlich bieten Zubehörhersteller wie Razer, Corsair, Logitech und diverse andere verschiedene entsprechende Tools an. Diese sind bisher unerlässlich, wenn es um die Anpassung von RGB-Effekten bei PCs geht.Noch hat Microsoft die Steuerungsfunktionen für RGB-Beleuchtung in Windows 11 nicht offiziell bestätigt. Die vorerst noch experimentelle Steuerung dürfte aber im weiteren Jahresverlauf zusammen mit einem größeren Update Einzug halten. Hinweise auf eine solche Funktion gab es laut der Quelle schon seit Jahren, wobei es zuletzt eher danach aussah, als hätte Microsoft die Arbeit daran aufgegeben.Wer die RRG-Steuerung ausprobieren will, muss die seit dieser Woche für Insider-Tester verfügbare Windows 11 Preview Build 25295 installiert haben und kann dann mittels mittels des kleinen Programms Vivetool GUI die Flagsundaktivieren, um die Steuerung in den Einstellungen von Windows anzeigen zu lassen.