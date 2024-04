Nutzer bemerken ungewöhnlichen Burn-in bei Gehäuse von Grafikkarten

Nutzer von OLED-Displays kennen das Phänomen bzw. sollten es vermeiden, gemeint ist der Burn-in, also das "Einbrennen" von Pixeln, wenn das Bild zu statisch ist. In Gehäusen bei Grafikkarten ist das hingegen ungewöhnlich, doch offenbar kann es auch da dazu kommen.

Kein RGB-Weihnachtsbaum, sondern Gamer-PC

UV der RGB-Beleuchtung

Zusammenfassung Burn-in bei Grafikkarten durch RGB-Beleuchtung möglich

Nutzer berichten von Einbrenneffekten auf GPU-Deckplatten

RGB-Dioden strahlen eventuell ultraviolettes Licht aus

Billige RGB-Beleuchtung und minderwertiges Material als Ursache

Hitze der LEDs als möglicher Grund für die Spuren

Einbrennphänomen bei OLED-Displays bekannt, bei GPUs ungewöhnlich

Zwei Reddit-Nutzer beobachteten identische Schäden

Viele Gamer, die sich hochwertige PCs zusammenbauen, können von RGB-Beleuchtung nicht genug bekommen. Alles am und im PC wird mit bunten LEDs versehen. Das gefällt nicht allen, doch abgesehen vom ästhetischen Aspekt können solche Leuchtelemente auch in einer anderen Hinsicht problematisch sein.Denn wie Videocardz unter Berufung auf zwei Reddit-Nutzer berichtet, kann es mit bestimmter RGB-Beleuchtung und/oder bestimmten Grafikkarten zu unschönen Einbrenneffekten auf der Deckplatte der GPU kommen. Der erste Redditor , der diesen Effekt beobachten konnte, schreibt, dass sein Bruder ihm ein Foto seiner Grafikkarte geschickt habe: "Er fragte, ob es sich um einen Brandfleck handelt, der von seiner GPU verursacht wurde, oder ob sich die LEDs seines Arbeitsspeichers in die Rückwand eingebrannt haben."Wohl zufällig postete ein anderer Nutzer genau dasselbe Problem (es ist aber eine andere Grafikkarte) bzw. kam es bei ihm zum genau gleichen Effekt. Auch hier gab es keine Zweifel, dass dafür das Licht der RAM-Riegel verantwortlich war.Verantwortlich dafür ist wohl das Zusammenspiel zweier Effekte: Einerseits dürfte es sich bei der RGB-Beleuchtung um eine eher billige Ausgabe handeln, da die Dioden ultraviolettes Licht ausstrahlen. Das kann durchaus vorkommen, vor allem dann, wenn der (Billig-)Hersteller diese nicht auf UV-Licht getestet hat. Andererseits ist es möglich oder wahrscheinlich, dass auf der Abdeckplatten der Grafikkarten ein nicht ganz so hochwertiges Material zum Einsatz gekommen ist.Es ist allerdings nicht ganz klar, wie es zu diesen Spuren gekommen ist, denn es ist auch denkbar, dass die Hitze der Dioden für diese Spuren verantwortlich sein könnte. Letzteres ist allerdings unwahrscheinlich, da man im Fall von Hitze derartige Einbrenneffekte häufiger sehen würde.