Microsoft bestätigt: Windows 11 "leidet" an uraltem SATA-Bug

Microsoft hat jetzt bestätigt, dass es auch mit Windows 11 ein merkwürdiges Phänomen in Zusammenhang mit manchen SATA-Laufwerken geben kann: Das interne Laufwerk wird als Wechselmedium (removeable Media) angezeigt, doch das ist es natürlich nicht.

Fehlerhafte Erkennung

Interne SATA-Laufwerke werden als entfernbare Medien angezeigt Interne SATA-Geräte (HDDs oder SSDs) werden möglicherweise als Wechselmedien in der Taskleiste angezeigt.



Ursache: Ob ein Gerät als Wechseldatenträger eingestuft wird oder nicht, hängt vom BIOS Ihres Systems ab und davon, wie es die verschiedenen SATA-Anschlüsse auf der Hauptplatine kennzeichnet. Der Posteingangstreiber prüft die SATA-Anschlüsse direkt und betrachtet Geräte, die an die als "extern" gekennzeichneten Anschlüsse angeschlossen sind, als Wechseldatenträger. Nicht alle Speichertreiber tun dies, was eine potenzielle Ursache für Beschädigungen oder Datenverluste sein kann.

Prüfen Sie zunächst, ob BIOS-Updates von Ihrem PC-Hersteller verfügbar sind, und installieren Sie diese. Wenn keine verfügbar sind, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Art und Weise, wie der Posteingangstreiber Geräte an bestimmten Anschlüssen anzeigt, außer Kraft zu setzen:

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten.

Geben Sie im Eingabeaufforderungsfenster den folgenden Befehl ein und drücken Sie die Eingabetaste: devmgmt.msc

Identifizieren Sie unter Laufwerke das SATA-Gerät, das der Posteingangstreiber als intern betrachten soll, und öffnen Sie die Eigenschaften für dieses Gerät, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Eigenschaften auswählen.

Notieren Sie sich die Busnummer aus der Eigenschaftsübersicht.

Für Windows 8 und höher: Geben Sie den folgenden Befehl in die zuvor geöffnete Eingabeaufforderung ein und drücken Sie die Eingabetaste:



reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameter\Device" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_MULTI_SZ /d x

Das kann zu Problemen führen, muss es aber nicht. Vor allem verwirrt es den Nutzer, wenn er seine interne Festplatte als externe angezeigt bekommt. Größere Probleme durch den Bug wurden nicht gemeldet.Microsoft hat nun aber mit der Veröffentlichung des aktualisierten Support-Dokuments zu dem Bug aber erstmals bestätigt, dass auch Windows 11 von diesem Fehler im Zusammenhang mit Serial Advanced Technology Attachment (SATA) betroffen ist. Das Windows-Team bestätigt auch, das es sich um ein uraltes Problem handelt, dass alle neueren Versionen seit Windows Vista betrifft, also Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 , Windows 10 und nun Windows 11.Der Fehler hängt mit der Firmware zusammen. Ein internes SATA-Laufwerk, sei es ein mechanisches Festplattenlaufwerk (HDD) oder ein schnelleres NAND-Flash-basiertes Solid-State-Laufwerk ( SSD ), wird durch den Bug in der Windows-Taskleiste fälschlicherweise als Wechselmedium angezeigt.Microsoft hat eine Übergangslösung bereitgestellt, die dieses Anzeige- und Erkennungs-Problem über die erweiterte Eingabeaufforderung CLI beheben kann. Diese Lösung funktioniert auch unter Windows 8, 8.1 und Windows 10 Das Problem kann dabei unter Windows 11 auftauchen, muss es aber nicht. Da es zudem ein seit Jahren bekannter Fehler eher kurioser Art ist, wird Microsoft daran auch in absehbarer Zeit nichts ändern.