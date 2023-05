So sieht der neuartige werbefinanzierte Gratis-TV mit zwei Displays aus

Anfang Mai wurde bekannt, dass das US-Unternehmen Telly ein Fernsehgerät plant, das Nutzer kostenlos bekommen, welches zwei Displays und sogar eine Soundbar mitbringt. Das Ganze hat natürlich einen Haken, denn auf dem zweiten Bildschirm ist vor allem Werbung zu sehen.

TV, Zweit-Display und dazwischen die Soundbar

Zusammenfassung Telly plant kostenloses Fernsehgerät mit 2 Displays & Soundbar.

500.000 Geräte sollen in diesem Sommer ausgeliefert werden.

Haupt-Display mit 55 Zoll & 4K/HDR-Bild.

Soundbar direkt unter dem TV, darunter ein 2. kleineres Display.

Geld soll langfristig mit Werbung & Nutzerdaten verdient werden.

Es ist ein neuartiges und auch spannendes Konzept, allerdings ist es nichts für Menschen, die Werbung nicht ausstehen können und auch viel Wert auf Privatsphäre und den Schutz ihrer Daten legen. Denn Ilya Pozin, der Mitgründer der werbefinanzierten Streaming-Plattform Pluto TV, hat die Idee dieses neuartigen Fernsehers geboren und nun wurde das Gerät, das zwei Displays und sogar eine Soundbar bietet, auch erstmals gezeigt.Mehr als das: Bereits in diesem Sommer sollen die ersten 500.000 Geräte an Konsumenten ausgeliefert werden. Gegenüber Deadline sagte Pozin, dass der Fernseher, dessen Haupt-Display 55 Zoll misst und 4K/HDR-Bild bietet, mitsamt "Premium-Soundbar" regulär mehr als 1000 Dollar kosten würde.Wie man auf den nun veröffentlichten Bildern sehen kann, ist die Soundbar direkt unter dem TV angebracht. Das ist alles andere als ungewöhnlich, das Besondere ist aber eben unter dem Audio-Zubehör platziert, nämlich ein zweites, kleineres Display. Dieses ist ein in der Regel dauerhaft aktivierter zusätzlicher "Kanal" für Sportergebnisse, Nachrichten, Wetter, Börsenkurse, ergänzende Informationen und vor allem auch Werbung. Der zweite, knapp 23 Zentimeter hohe Bildschirm kann aber auch ausgeschaltet werden, nämlich dann, wenn man sich etwa einen Film ansieht."Fernsehgeräte sind zu einer Ware geworden", erklärt Pozin. "Was passiert, wenn eine Kategorie zur Ware wird? Es beginnt ein Wettlauf um den niedrigsten Preis. Die Gewinnspanne bei der Hardware ist sehr gering." Telly möchte dem Kunden die Investition in die Hardware abnehmen und sein Geld langfristig mit Werbung und Nutzerdaten verdienen. Ob das auch tatsächlich klappt, wird sich erst zeigen, aber interessant ist die Idee zweifellos.