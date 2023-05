TCL: Neuer 8K-Fernseher kann sich in einen Tisch verwandeln

TCL hat einen neuen OLED-TV mit 8K-Auflösung und einem besonderen Feature angekündigt. Der Fernseher kann kurzerhand in einen Tisch verwandelt werden. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich bei dem TV um das bislang größte faltbare OLED-Gerät.

Gerät wohl nicht für den Massenmarkt

Zusammenfassung TCL kündigt faltbares OLED-Gerät mit 8K-Auflösung an.

65 Zoll groß, 120 Hz Bildwiederholrate, kann in Tischplatte transformiert werden.

Für Unternehmen geeignet, 100.000 Falt-Zyklen möglich.

Weitere Produkte: Ultrawide-Monitor, VR-Bildschirme mit hoher Auflösung.

Produkte präsentiert auf der SID Display Week.

TCL

Das Gerät wurde im Rahmen der SID Display Week vorgestellt. Die Herstellung übernimmt das Tochterunternehmen China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Neben der 8K-Auflösung soll das neue Modell eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und eine Diagonale von 65 Zoll mit sich bringen. Der Fernseher kann in der Mitte zusammengeklappt und so zu einer Tischplatte transformiert werden. Die Rückseite soll das Display schützen, sodass auch Gegenstände auf dem Tisch abgestellt werden können.Der faltbare Fernseher könnte vor allem in Unternehmen zum Einsatz kommen. Natürlich dürfte das Gerät nicht gerade günstig sein. Dass das Modell in die Massenproduktion geht, ist eher unwahrscheinlich. Der TV soll bis zu 100.000 Falt-Zyklen überstehen, ohne dass der Bildschirm beschädigt wird.Zusätzlich zum zusammenfaltbaren TV hat TCL eine Reihe weiterer Produkte präsentiert. Neben einem Ultrawide-Monitor mit 57-Zoll-Display, 1000R-Krümmung und 240 Hertz im 32:9-Format hat der Hersteller hochauflösende VR-Bildschirme gezeigt. Der Fliegengitter-Effekt soll mit Auflösungen von 2280 x 2280 Pixeln pro Auge minimiert werden. Ein Modell verfügt über ein LC-Display mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die zweite Edition besitzt ein LTPO-realRGB-LC-Display.