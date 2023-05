Startup will Gratis-TV anbieten, der auf zweitem Display Werbung zeigt

Werbung ist schon lange ein Weg, den Kunden Inhalte zu bieten, für die sie nichts extra zahlen müssen. Ein Startup will diese Idee auf Hardware bzw. TVs ausweiten. Denn Kunden sollen, ohne zu bezahlen, einen Fernseher bekommen. Das Ganze hat aber einen (interessanten) Haken.

Mit Pluto TV hat Ilya Pozin vor knapp zehn Jahren ein Geschäftsmodell mit entworfen, das heutzutage mit dem Begriff Free Ad-Supported Streaming Television (FAST) zusammengefasst wird und höchst erfolgreich ist. Das ist im Wesentlichen eine Art Privatfernsehen (mit vielen Kanälen) für das Streaming-Zeitalter.Pozin beabsichtigt nun, Werbung auch auf den Hardware-Bereich auszudehnen. Denn wie der Lowpass Newsletter schreibt (via The Verge ), will sein Teevee Corporation genanntes Startup Kunden kostenlose Fernseher zur Verfügung stellen. Mehr noch: Auch eine Soundbar für besseres Audio soll Teil des Pakets sein.Wie sich das Ganze finanzieren soll? Die Antwort ist, dass der Teevee-Fernseher einen zweiten Bildschirm haben wird, auf dem dauerhaft Werbung sowie "informative Widgets" zu sehen sind. Das ist auch das Geschäftsmodell: Der Fernseher ist kostenlos und finanziert sich über die Anzeigen auf dem Sekundär-Display.Lowpass hat auch herausfinden können, wie dieser neuartige TV aussehen wird: Denn die drei Elemente (Haupt-Display, Second Screen und Soundbar) sollen in einem einzigen Gehäuse stecken. Interessant ist vor allem die Sekundäranzeige: Diese soll in etwa die Höhe eines Smartphones haben und sich über die gesamte Breite des Geräts erstrecken.Auf dem zweiten, länglichen Bildschirm können - wie bei einem Nachrichtensender - auch Nachrichten, Sportergebnisse, Wetter und ähnliches eingeblendet werden. Dazu kommt dann die Werbung, diese soll kontextuell mit dem Haupt-Display "verbunden" sein, also inhaltlich zum gerade Angesehenen passen.Derzeit ist das Projekt noch in einem verhältnismäßig frühen Stadium, diverse Details könnten sich deshalb ändern. Das erste Gerät will Teevee aber bereits dieses Jahr vorstellen und auf den Markt bringen.