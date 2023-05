Kostenlos und werbefinanziert: Amazon kündigt Fire TV Channels an

Amazon hat bereits ein umfangreiches Angebot an Zugängen zu Inhalten, darunter Prime Video , Freevee und auch kostenpflichtige Kanäle externer Inhalteanbieter. In den USA kommen nun die Fire TV Channels dazu - ein Angebot, das mit Pluto TV vergleichbar ist.

Kostenlos, aber mit Werbung

Zusammenfassung Amazon startet in den USA die Fire TV Channels: kostenlos und werbefinanziert.

Partner sind u.a. die NHL, PGA, TMZ, ABC News und Condé Nast.

400 Partner für den Start im Sommer.

Vergleichbar mit Pluto TV: linear und kostenlos, aber mit Werbung.

Nutzer benötigen ein Fire TV-Gerät.

Kostenloses Streaming, das sich mit Werbung finanziert: So lässt sich das so genannte Free Ad-supported Streaming Television (FAST) am einfachsten zusammenfassen und auch beschreiben. Für Nutzer im deutschsprachigen Raum ist wohl Pluto TV der bekannteste Dienst dieser Art. Das Portal von Paramount, das auch ohne Anmeldung genutzt werden kann, bietet 100 nach Interessen und Sendern geordnete Kanäle, und zwar kostenlos. Das Ganze wird gestreamt, allerdings linear, also ganz wie bei einem traditionellen (Privat-)TV-Sender.Etwas ganz Ähnliches hat nun auch Amazon angekündigt, nämlich die Fire TV Channels (via Engadget ). Diese sollen demnächst in den USA starten, der Versandhändler hat diese im Zuge der NewFronts 2023 angekündigt - das ist bzw. war eine Präsentation von werbebasierten TV-Inhalten des Konzerns.Die Fire TV Channels sind Nachrichten-, Sport-, Musikvideo-, Lifestyle-, Reise- und Unterhaltungskanäle, die frei und kostenlos empfangbar sind, Nutzer aber eben mit Werbung leben müssen. Einzige Voraussetzung ist ein Fire TV-Gerät. Die Inhalte in den USA kommen u. a. von der NHL (Eishockey), PGA (Golf), dem Klatschportal TMZ, ABC News und dem Medienkonzern Condé Nast."Mit Fire TV Channels bieten wir ein einfaches, kategorienbasiertes Erlebnis, das es Ihnen leicht macht, das zu finden, was Sie sehen möchten, während das Angebot an Inhalten ständig erweitert wird", erklärt die zuständige Managerin Charlotte Maines.Der Start wird im Sommer erfolgen, Amazon teilte mit, dass man hierfür rund 400 Partner gewinnen konnte. Eine Ankündigung hinsichtlich europäischer Märkte gibt es noch keine, allerdings kann man durchaus annehmen, dass die Fire TV Channels früher oder später auch bei uns landen - Amazon zieht derartige Schritte bzw. Produkteinführungen in der Regel weltweit durch.